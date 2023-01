Ice Hockey League: domenica 22 gennaio Migross Asiago alla Steffl Arena di Vienna contro i Capitals

Domenica 22 Gennaio sul ghiaccio dei Vienna Capitals (Steffl Arena di Vienna) con inizio alle 17 e 30 andrà in scena a campi invertiti, il remake dell’ultimo match giocato e vinto dall’Asiago. Sono due i precedenti stagionali, l’ultimo ha visto la vittoria giallorossa per 3-2 ai rigori, mentre i Capitals l’hanno spuntata per 4-3 nell’incontro giocato il 21 dicembre scorso.

QUI ASIAGO

Gli stellati hanno messo in fila due vittorie consecutive, contro Brunico e Vienna, dando così uno scossone alla propria classifica ma anche ritrovando morale e convinzione. L’obiettivo dei pre-playoff, che equivale a dire raggiungere il 10° posto, dista un solo punto, ma entrambe le formazioni che precedono l’Asiago, Val Pusteria con 1 punto e Graz con 2 di vantaggio, hanno giocato 3 partite in più. La strada è ancora lunga e difficile, tutti i giochi sono aperti, ma la cosa importante è che, in questa stagione d’esordio in ICEHL, Magnabosco e compagni siano ancora pienamente coinvolti nella lotta per i playoff.

Negli ultimi 2 match i leoni sono sempre andati in svantaggio ma hanno sempre trovato le energie per trovare la via del successo. Da sottolineare le prestazioni di Justin Fazio che, supportato da una fase difensiva attenta e disciplinata, è stato capace di parare con il 96.9% contro il Brunico e il 94.4% contro il Vienna, parando anche 4 dei 5 rigori battuti dagli austriaci. La situazione degli infortunati vede Casetti, Vallini e Rigoni #19 fermi ai box, così come Porco, che ha davanti ancora un lungo periodo di stop.

QUI VIENNA

I Capitals, dopo la sconfitta dell’Odegar, hanno trovato una prestigiosa vittoria per 6-5 sul campo dell’Innsbruck, a lungo capolista della Lega ed ora in 2° posizione dietro il Bolzano. I Viennesi sono impegnati nella difesa della loro posizione nella Top Six, ma sono incalzati da vicino da Klagenfurt e Fehervar, lasciare ancora punti per strada potrebbe compromettere le chance di accedere direttamente alla fase finale. La formazione allenata da coach Dave Barr darà fondo a tutte le proprie qualità morali e tecniche per ‘vendicare’ la sconfitta subita all’Odegar e tenere a distanza le dirette inseguitrici.

I Leoni ci hanno insegnato che nessun risultato è scontato quando scendono sul ghiaccio, così anche in questa occasione avremo l’occasione per assistere ad un’altra avvincente ‘battaglia’. La diretta su Radio Asiago e il video sul canale ufficiale della Ice Hockey league.