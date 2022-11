Ice Hockey league: a Brunico vittoria all'overtime per i leoni di Asiago che beffano i lupi della Val Pusteria

Vittoria all’overtime per 2-3 della Migross Supermercati Asiago Hockey contro il Val Pusteria. La prima sfida tra le due squadre nella Intercable Arena è quindi giallorossa.

Coach Barrasso schiera la stessa formazione dell’ultima partita, con le assenze di Zampieri e Porco.



PRIMO TEMPO: ASIAGO SOTTO E POI IN VANTAGGIO SUL PUSTERTAL

Partita che si apre nei peggiori dei modi per l’Asiago che subisce la rete dell’1-0 dopo appena 75 secondi dal face-off iniziale: Roy entra nel terzo d’attacco e da posizione centrale fredda Fazio con un tiro di polso. I giallorossi non rimangono a guardare e iniziano a bombardare la porta di Smith che regge per 7 minuti, fino a quando Rutkowski non lo fulmina con un tiro deviato da Andergassen. La squadra stellata rischia solamente in un paio di occasioni: la prima su un incursione di Harju e la seconda con un disco perso da Simpson sul quale si avventa Deluca, murato da Fazio. Dall’altra parte del campo gli attaccanti giallorossi continuano ad impensierire Smith, ci provano McShane, Finoro e Saracino. Al 15’ accelerata sulla destra di Salinitri, disco al centro per Finoro che lo alza sopra il gambale di Smith e realizza l’1-2. Dopo il goal gli stellati sfiorano la terza rete con una traversa centrata da Saracino.



SECONDO TEMPO: TANTA FISICITA' IN CAMPO E RETI INVIOLATE

Nel secondo tempo la partita si fa più equilibrata, il Val Pusteria scende sul ghiaccio con un altro piglio e di conseguenza l’Asiago non ha più il predominio che ha avuto nella prima frazione. I padroni di casa ci provano con maggiore insistenza ma Bardaro, Mantinger e Roy trovano Fazio a sbarrargli la strada. Dall’altra parte si fanno vedere con due azioni personali Stevan e McShane. A un minuto e mezzo dal termine Simpson scatenata un parapiglia davanti alla porta di Smith, gli arbitri sanzionano il 42 stellato e Hannoun. In quattro contro quattro l’Asiago ha subito un’occasione in due contro uno, ma Salinitri e Finoro la falliscono e così è il Val Pusteria a partire in contropiede: Bardaro riceve sulla sinistra e spara il disco in rete ma il goal non viene convalido perché la porta era stata spostata da Fazio.



TERZO TEMPO: IL PAREGGIO DEL PUSTERTAL CON HANNOUN

La partita nel terzo tempo è molto fisica e gli animi dei giocatori sono piuttosto accesi. Dopo tre minuti e mezzo di gioco Hannoun riceve il disco davanti alla porta e, indisturbato, deposita il disco all’incrocio in backhand per il pareggio. All’8 Archambault viene spedito in panca puniti per eccessive durezze, ma l’Asiago non approfitta dell’occasione nonostante un buon powerplay. La situazione si inverte al 13’ quando è Gios a sedersi nel penalty box, ma anche i lupi gialloneri non sono abbastanza concreti. La partita corre veloce con repentini sali e scendi lungo il ghiaccio, ma nessuna delle due squadre trova la zampata giusta.

OVERTIME: LA RETE DI RUTKOWSKI CHE DECIDE IL MATCH

Si va all’overtime, che dura due minuti e quarantadue secondi: Moncada recupera il disco in difesa, lo porta in attacco e attira su di sé due giocatori, libera così Rutkowski, che alla prima conclusione centra il palo, mentre con la seconda deposita il disco in rete e chiude il match.



La Migross Supermercati Asiago Hockey torna dalla Intercable Arena di Brunico con due punti e la quinta vittoria nelle ultime sette partite di campionato, che gli permette di accorciare proprio sul Val Pusteria e sulla zona pre-playoff.