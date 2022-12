ICE HL: trasferta tirolese senza punti per Migross Asiago battuto dalla capolista HC Innsbruck (5-2)

La trasferta di Innsbruck non porta punti alla classifica della Migross Supermercati Asiago Hockey, uscita sconfitta con il risultato di 5 a 2 dalla Tiwag Arena. I padroni di casa dell'Innsbruck conquistano altri tre punti che gli consentono di portarsi in solitaria in vetta alla classifica.

Coach Tom Barrasso deve fare i conti con un roster corto a causa del forfait di capitan Magnabosco, tenuto a riposo in via precauzionale per un problema fisico, e delle assenza dei due Filippo Rigoni, impegnati con la Nazionale Under 20. Rimangono ancora ai box Porco e Zampieri.



PRIMO TEMPO - INNSBRUCK-ASIAGO, 2-0

La partita entra nel vivo sin dai primi istanti di gioco con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Dopo poco meno di tre minuti gli squali trovano la via del goal con un passaggio lungo di Helewka a servire Watson, che da solo davanti alla porta deposita il disco tra i gambali del goalie stellato. I giallorossi provano a reagire ma al 5’ si ritrovano sul ghiaccio con un uomo in meno. Il miglior powerplay della lega mette in mostra un gran gioco che, però, non si tramuta in goal. Sull’altro lato del campo, nonostante l’inferiorità numerica, i giallorossi sfiorano il pari con Stevan che riceve il disco da dietro porta, ma il suo tiro finisce addosso a Swette. Al 7:52 l’Innsbruck allunga con Peeters, che dalla destra fulmina Vallini sul primo palo. La partita poi prosegue con un predominio territoriale dei padroni di casa, che in un paio di occasioni davanti alla porta stellata si divorano la terza rete.



SECONDO TEMPO - INNSBRUCK-ASIAGO, 2-2

Il secondo tempo si apre con l’Asiago che trova la prima rete in serata: Gazzola serve Saracino, che se ne va sulla destra e poi con un tiro a fil di palo batte Swette. Tra il 7’ e l’8’ i padroni casa si vedono comminate due penalità e, così, dopo un lungo assedio l’Asiago trova il 2-2 con McShane, che si avventa su un disco non trattenuto dal portiere di casa e lo mette in rete.

Il pareggio dura però solamente due minuti, perché all’11:56 Leavens è lasciato libero di tirare al volo davanti alla porta e ti riportare i suoi in vantaggio con un botta sotto la traversa. La beffa per la squara stellata arriva a trenta secondi dal termine della frazione, quando un disco perso in difesa viene raccolto da Shaw che buca Vallini con una fucilata. Tutto da rifare per l’Asiago, nuovamente sotto di due reti alla sirena.



TERZO TEMPO - INNSBRUCK-ASIAGO, 1-0

Nel terzo tempo le occasioni scarseggiano, l’Innsbruck si preoccupa principalmente di non scoprirsi e di non concedere all’Asiago la chance di tornare in partita, mentre i Leoni si affannano ma non riescono a costruire occasioni veramente pericolose davanti alla porta di Swette. Negli ultimi tre minuti di gioco Barrasso decide di chiamare il time-out e di richiamare Vallini in panchina per giocare con l’uomo in più. I giallorossi impostano il gioco nel terzo d’attacco ma non riescono a sfondare e così Bourque chiude il match con un tiro dal suo terzo che termina in rete.



La Migross Supermercati Asiago Hockey torna dalla trasferta in Tirolo senza conquistare punti, nonostante una buona prestazione contro la prima della classe. Per i leoni ora qualche giorno per ritrovare le energie e poi un back-to-back il 13 e il 14 dicembre a Feldkirch contro i Pioneers Vorarlberg.

Sotto la mascotte del Migross supermercati Asiago in una foto di Serena Fantini per Asiago Hockey 1935