Ice HL: stavolta i Red Bull Salzburg si impongono su Migross Asiago ma solo nel terzo tempo

Una Migross Supermercati Asiago Hockey combattiva si piega a Saliburgo ai Red Bull con il risultato di 3-1, dopo i primi due tempi che avevano visto la partita rimanere in equilibrio sull’1-1.

Nessuna variazione a roster per coach Barrasso, che presenta lo stesso line-up del match contro i Graz99ers.



PRIMO TEMPO - SALISBURGO-ASIAGO, 1-0

Un buon primo tempo della Migross Asiago che costruisce la prima occasione da rete dopo quattro minuti con la quarta linea: bello scambio tra Rigoni e Stevan, che va alla conclusione ma Kickert salva i suoi.

I giallorossi qualche minuto più tardi impensieriscono ancora l’estremo difensore austriaco, che ha i suoi problemi nel neutralizzare un tiro di Zampieri.

I Red Bull si fanno vedere dall’altra parte con un tiro di Genoway che viene deviato, il puck arriva a Harnisch che sul rebound colpisce il palo. La squadra di Barrasso all’8’ ha la possibilità di giocare in powerplay, ma riesce a collezionare solamente due tiri dalla distanza di Vallati e Rutkowski.

Sul finale di tempo l’Asiago mette sotto pressione la porta di Kickert con la prima linea, ma sul ribaltamento di fronte sono i Red Bull a segnare: Predan scappa sulla sinistra e disco per il one-timer di Harnisch che fa 1-0.



SECONDO TEMPO - SALISBURGO-ASIAGO, 0-1

Nella seconda frazione i leoni si fanno vedere in avanti nei primi minuti con un bel fraseggio che Zampieri non riesce a concludere. I Red Bull poi prendono in mano le redini del gioco per qualche minuto, ma il fortino giallorosso regge l’urto. All’8’ penalità differita per Genoway, l’Asiago toglie Fazio per inserire Salinitri, che prova una giocata in mezzo a due difensori perdendo il possesso del puck, che gli scappa dal bastone e termina in rete dopo una brutta uscita di Kickert. Il risultato è quindi di 1-1.

A metà tempo sono gli stellati a giocare con l’uomo in meno per una penalità fischiata a Saracino, ma il penalty killing non corre troppi rischi. Al 13’ nuova situazione di powerplay per i padroni di casa, che questa volta segnano la rete del 1-2 con Mario Huber, goal che viene successivamente annullato dalla quaterna arbitrale per ostruzione sul portiere. A due minuti dal termine giallorossi nuovamente in powerplay, ma i Red Bull si difendono bene e mantengono il risultato sull’1-1 dopo 40 minuti di gioco.



TERZO TEMPO - SALISBURGO-ASIAGO, 2-0

Nel terzo periodo il Salisburgo piazza il goal del vantaggio dopo tre minuti con Lewington, che devia davanti porta un tiro di Wukovits e batte Fazio. Una quarantina di secondi più tardi e arriva il colpo del K.O. per i Leoni: tiro dalla blu che accende una mischia davanti alla porta giallorossa, Schneider riesce a toccare e a mettere il disco in rete.

Gli arbitri convalidano il goal dopo aver consultato l’Instant Replay a bordo campo, perché il disco aveva oltrepassato la linea in maniera impercettibile a prima vista. La squadra di coach Barrasso prova a reagire ma i padroni di casa sono solidi e non si lasciano scalfire dai tentativi asiaghesi.



La Migross Supermercati Asiago Hockey rimarrà in terra austriaca fino a venerdì 28 ottobre 2022 quando affronterà aper la seconda partita settimanale.