ICE HL: Migross Asiago si fa sorprendere all'Odegar dove Lubiana conquista una rivincita (4-5)

La Migross Supermercati Asiago Hockey va in doppio vantaggio sull'Olimpija, ma si fa rimontare dagli sloveni che riescono ad importsi sll'Odegar in Altopiano con il risultato di 4-5.

Per i giallorossi nessuna novità di formazione, confermata la squadra che è scesa sul ghiaccio di Brunico due giorni fa.

PRIMO TEMPO - ASIAGO-LUBIANA, 0-1

Parte forte l'Olimpija che dopo una quarantina di secondi ha sulla stecca di Kapel la possibilità di passare in vantaggio, ma la sua conclusione non è sufficientemente precisa. Al 4' è la quarta linea a rendersi pericolosa con un disco messo in mezzo da Castlunger, ma i difensori sloveni anticipano Stevan sventando il pericolo. A metà tempo l'Asiago si ritrova a giocare con un uomo in meno e, così, gli ospiti possono siglare il vantaggio con un tiro dalla blu di Erving. Due minuti più tardi e l'Asiago subisce un'altra penalità, che viene sventata dal penalty killing stellato. A tre minuti dal termine Salinitri va ad un passo dal pareggio con due conclusioni da buona posizione, ma Morrone è perfetto nelle sue parate. Un minuto dopo e Dodero scappa in contropiede chiamando alla super parata Fazio. Sul finale ancora Asiago in avanti con un one-timer di Misley neutralizzato da Morrone.

SECONDO TEMPO - ASIAGO-LUBIANA, 3-1

Nel secondo periodo i giallorossi possono beneficiare di due penalità quasi consecutive, una al 4' e l'altra al 6', ma lo special team stellato non riesce a tramutarle in rete. Il goal del pari stellato arriva all'11' quando un tiro di McShane si schianta sui cristalli dietro porta e torna giocabile per Finoro, che lo ribatte in rete. Passa un minuto e Salinitri parte con il turbo sulla sinistra, scappa a tutti e deposita tra i gambali di Morrone il goal del sorpasso. Trascorrono altri 40 secondi circa e McShane in contropiede batte il goalie ospite con un missile all'incrocio. Olimpija in difficoltà, Sivic chiama il time-out ma i suoi continuano a soffrire: ancora McShane in contropiede, questa volta serve Finoro che tira immediatamente, ma il disco si stampa sul palo. Nell'ultimo minuto di gioco, allora, sono gli ospiti a segnare con un grande assist di Pance che smarca Cimzar davanti alla porta, facile per lui segnare il 3-2 da quella posizione.

TERZO TEMPO - ASIAGO-LUBIANA, 1-3

Nella terza frazione l'Asiago mette a segno la quarta rete con McShane che, servito da Finoro, scappa alla difesa ospite, salta Morrone e deposita in rete. All'11' i giallorossi devono giocare in quattro per una penalità fischiata a Stefano Marchetti, così gli ospiti riescono a passare con Vallerand che si accentra e spedisce sotto la traversa. Passano meno di trenta secondi e l'Olimpija pareggia in contropiede con Sturm, che spedisce in rete il disco servitogli da Sodja. La formazione slovena completa la rimonta due minuti più tardi con un diagonale di Kalan che inchioda Fazio. I leoni provano in tutti i modi a riportare in parità il risultato, ma l'Olimpija si difende efficacemente negli ultimi minuti e conserva il vantaggio fino alla sirena finale.

La Migross Supermercati Asiago Hockey esce così sconfitta da un importante scontro per i posti pre-plyaoff, ma non avrà tempo per leccarsi le ferite, perché il 3 gennaio 2023 dovrà affrontare all'Odegar il Bolzano.