Ice HL: Migross Asiago in trasferta a Lubiana in Slovenia

Migross Asiago si sposta a Lubiana per l’ultimo match di IceHL prima della semifinale di Continetal Cup. La partita in programma alle 19 e 15 di martedì 15 novembre 2022, rappresenta una grande occasione per i giallorossi per accorciare la distanza in classifica dagli sloveni, che in questo momento hanno 5 punti di vantaggio. Sono passate solo due settimane da quando il Lubiana ha ceduto il passo agli stellati all’Odegar, riuscendo però a tenere in bilico la sfida fino agli ultimi minuti.

QUI ASIAGO

La Migross, dopo la breve pausa per gli impegni della nazionale, si trova subito ad affrontare una diretta concorrente per la decima posizione, che permetterebbe di provare ad accedere ai pre-playoff. Nelle ultime settimane Magnabosco e compagni hanno conquistato 3 vittorie casalinghe consecutive, mentre manca ancora lo squillo in trasferta: l’unica vittoria lontano dalle mura amiche è arrivata nella prima giornata a Graz. Coach Barrasso dovrebbe ritrovare Saracino, mentre non saranno della partita Porco e l’ultimo arrivato Simpson. Il nuovo attaccante stellato è atteso ad Asiago nei prossimi giorni, ora che le pratiche burocratiche sono state risolte, ma non potrà prendere parte al girone di Continental Cup.

QUI LUBIANA

Gli sloveni stanno passando un momento critico della loro stagione, hanno perso 5 delle ultime 6 partite e sono stati risucchiati nella parte bassa della classifica. I biancoverdi pagano la poca efficienza degli special team, sia il powerplay che il penalty killing si piazzano al penultimo poste della lega. La fase difensiva dimostra una discreta solidità, ma è nel gioco offensivo che gli sloveni non riescono a trovare la via del gol con continuità, probabilmente anche a causa di alcune assenze, in particolare del canadese Vallerand che, arrivato durante l’estate, non ha ancora potuto dare il suo contributo.

Quella di martedì 15 novembre sarà una partita molto tesa: i 3 punti sarebbero di fondamentale importanza per entrambe le formazioni. L’Asiago, vincendo, confermerebbe i progressi visti nelle ultime settimane e darebbe ulteriore ossigeno alla classifica, mentre il Lubiana ha necessità di invertire la tendenza degli ultimi incontri che l’hanno vista soccombere troppo spesso.