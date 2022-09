Ice HL - Migross Asiago gioca alla pari con Villach all'Odegar ma nel finale subisce due reti (3-5)

Niente da fare per la Migross Supermercati Asiago Hockey che inizia il girone della Ice Hockey league in casa con due sconfitte dopo aver giocato alla pari con gli avversari quel quasi tuta la partita. I leoni dell'Altopiano sono stati costretti ad arrendersi all'EC VSV Villach con il risultato di 5 a 3. La partita rimane in equilibrio sul 3-3 fino al 58 minuto, poi due reti ravvicinate degli austriaci decidono il match.

PRIMO TEMPO: ASIAGO-VILLACH, 1-0

Primo tempo in cui si vede la squadra Stellata soffrire molto con gli ospiti che impegnano continuamente Vallini. Al 5' Porco viene penalizzato e il Villach sfiora il goal del vantaggio con un tiro di Sabolic e il rebound di Desjardins, su entrambi i tentativi ci arriva però Vallini. Al 8' è ancora Sabolic a provarci dalla sinistra, ma ancora una volta l'estremo giallorosso neutralizza il tiro. Gli stellati all'11' con una ripartenza veloce porta il risultato sull'1-0 con Saracino, che spolvera l'incrocio della porta di Schmidt. L'Asiago deve poi difendersi nuovamente in quattro, ma nonostante il buon gioco degli ospiti riesce a difendersi bene. Tornati in 5vs5 i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Salinitri, il cui tocco ravvicinato è fermato dal portiere ospite.

SECONDO TEMPO: ASIAGO-VILLACH, 2-3

Ad inizio secondo tempo l'Asiago si porta sul 2-0 con Marchetti che sfrutta un rimbalzo della balaustra per spedire il disco prima sul gambale del portiere e poi in rete. Neanche un minuto più tardi e il Villach torna in partita con una ripartenza di Richter, che si fa parare il primo tiro da Vallini ma poi insacca il rimbalzo colpendo il disco a mezz'aria. A metà tempo due errori difensivi dell'Asiago permettono al Villach di attaccare la porta di Vallini con due attaccanti indisturbati, Richter scende sulla destra e serve il disco a Sabolic che non deve fare altro che appoggiarlo in porta. Cinquanta secondi più tardi e arriva la terza doccia fredda per i leoni veneti in sette minuti: Lindner viene servito sulla blu, controlla il puck e poi lo manda all'incrocio con una fiondata imparabile. L'Asiago si scuote nei minuti conclusivi della frazione: prima un contropiede gestito da McSchane e concluso da Casetti viene neutralizzato da Schmidt, poi il goal del pari che nasce da un recupero in zona offensiva di Marchetti, disco per Misley che serve al bacio il disco a Saracino, il quale al secondo tentativo fa secco l'estremo ospite.

TERZO TEMPO: ASIAGO-VILLACH, 0-2

Nella terza frazione i giallorossi hanno più energie degli ospiti e questo gli permettono di controllare il gioco e di mettere sotto pressione in diverse occasioni il Villach. Al 12' l'Asiago ha due occasioni limpide per andare in vantaggio ma Schmidt riesce a tenere a galla i suoi. Al 14' gli uomini di coach Barrasso incampanno in due penalità ravvicinate, che li costringono a difendersi in tre. La Migross regge splendidamente, ma l'inferiorità numerica toglie energie e ritmo. Il Villach approfitta di questa situazione con un bliz al 18' di Tomazevic che serve Linder, il cui tiro non lascia scampo a Vallini. Poco dopo il colpo del KO con un disco sotto porta che toccato da Rauchenwald e Valliti si impenna e scavalca Vallini per il 5 a 3.

La Migross Supermercati Asiago Hockey rimanda così l'appuntamento con la prima vittoria casalinga. Il prossimo impegno per la squadra di coach Barrasso sarà in Ungheria il 30 settembre 2022 per affrontare il Fehérvar.

Alcuni scatti del match Asiago-Villach realizzati da Serena Fantini per la società di casa