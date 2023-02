Ice HL: Migross Asiago ferma l'EC KAC nell'ultima partita di regular season (5-1)

Vittoria per 5 a 1 ai danni dell'EC KAC per la Migross Asiago, che conquista tre punti nell'ultima partita di regular season.

Il coach Tom Barrasso deve rinunciare a Rigoni #89 (infortunatosi seriamentenel secondo match di venerdì 24 febbraio con Voralberg) e Marchetti, oltre ai soliti Saracino e Porco. Diverse defezioni anche per la formazione guidata in panchina da Matikainen.

PRIMO TEMPO - ASIAGO-KLAGENFURT, 0-0

Primo tempo giocato intensamente dalle due squadre e con poche interruzioni di gioco, a giovarne è sicuramente lo spettacolo. Al secondo minuto Schwinger impegna Fazio che salva tutti e due i tentativi. Sull'altro lato del campo invece è Misley che saggia i riflessi di Voraurer. Al 6' azione in velocità degli ospiti, Kraus si presenta da solo davanti a Fazio ma centra il palo di sinistra. Al 14' Voraurer si fa trovare pronto sulla conclusione di Simpson, che non riesce a sfruttare il rebound concesso dal goalie ospite per un intervento di un difensore. A tre minuti e mezzo dal termine triangolazione della prima linea, che mette Finoro in condizione di tirare da ottima posizione, ma Voraurer ancora una volta si fa trovare pronto e respinge.

SECONDO TEMPO - ASIAGO-KLAGENFURT, 2-1

In apertura di secondo tempo è pericoloso McShane, il suo tentativo è preludio al goal che arriva pochi secondi più tardi per mano di Salinitri, abile nel deviare un tiro dalla blu di Stevan e far passare il disco tra i gambali di Voraurer. Due minuti e mezzo più tardi i Leoni raddoppiano con Misley, che riceve il disco da McShane e lo spedisce alle spalle del goalie ospite. Subito dopo Mahbod tocca centralmente per Moncada che conlcude a botta sicura, ma il disco termina fuori dallo specchio della porta. Al 7' è Finoro a concludere a botta sicura, ma Voraurer devia in angolo. Un minuto più tardi gli ospiti accorciano con uno spunto personale di Haudum, che mette a sedere Fazio e deposita il puck in rete. Al 9' i Giallorossi possono beneficiare di una situazione di powerplay ma non la sfruttano. Al 15', invece, una sortita offensiva dell'Asiago si conclude con un tiro sui cristalli di Gazzola. Un minuto più tardi altra penalità per il Klagenfurt, che però si difende bene e sopravvive. Nei secondi finali della frazione Simpson serve Zampieri davanti alla porta, ma il suo tiro è troppo centrale e Voraurer riesce a salvare.

TERZO TEMPO - ASIAGO-KLAGENFURT, 3-0

Nella terza frazione i Leoni allungano dopo 8 minuti in powerplay con Rutkowski, che appoggia in rete un disco non controllato da Voraurer. Neanche due minuti più tardi e Salinitri segna il 4-1 sfruttando un rebound concesso dal portiere austriaco dopo una conclusione di McShane. La partita scende di ritmo con le due squadra che iniziano a pensare alla prossima fase della stagione, i Leoni però hanno un'altra chance da goal e la sfruttano con Salinitri che controlla il puck sulla destra e lo deposita alle spalle del portiere per il definitivo 5-1, confezionando così il suo personale hat-trick.

La Migross Supermercati Asiago Hockey termina la sua prima regular season in ICE Hockey League con 66 punti che valgono il nono posto.

Il pick per le abbinate dei pre-playoff ha visto il Linz poter scegliere l'avversaria tra Asiago e Graz, optando per la formazione austriaca. Gli stellati giocheranno dunque contro il Fehérvár per andare a caccia di un posto nei quarti di finale.