ICE HL: il Bolzano stende Migross Asiago sul ghiaccio dell'Odegar negli ultimi 10' (6-1)

Giornataccia il 3 gennaio 2023 per la Migross Supermercati Asiago Hockey che esce sconfitta dal ghiaccio di casa nel "Grande Classico" con il Bolzano con il risultato di 1-6. L'Odegar è sold-out e il clima è allo stadio è stupendo. La partita rimane aperta fino a metà del terzo tempo, quando gli ospiti dilagano e mettono al sicuro il risultato.

Coach Tom Barrasso deve rinunciare a Filippo Rigoni e Porco, entrambi infortunati.

PRIMO TEMPO: ASIAGO-BOLZANO, 0-2

Parte forte l'Asiago che nel primo minuto e mezzo coleziona due occasioni da rete: prima, Salinitri davanti alla porta mette a sedere il portiere ospite ma non riesce ad alzare il disco a sufficienza e centra il gambale di Harvey, poi con Magnabosco che davanti porta non riesce a sfruttare un rebound. Allora è il Bolzano ad andare in vantaggio con un tiro dalla blu di Dalhuisen che viene deviato da Magnabosco e termina alle spalle di Vallini. A metà tempo è di nuovo Salinitri a rendersi pericoloso con un contropiede veloce fermato da un intervento di Harvey. Al 14' giallorossi in inferiorità per una penalità fischiata a Gios e ospite che raddoppiano con Miceli, bravo nello sfruttare un disco non trattenuto da Vallini. A poco più di un minuto dalla fine Saracino può tirare da buona posizione ma davanti a sé trova un sempre attento Harvey.

SECONDO TEMPO: ASIAGO-BOLZANO, 1-1

Nei primi minuti del secondo tempo Vallini salva su un paio di conclusioni, una delle quali di Frattin, fermato con una spaccata. Al 5:53 uno-due tra Salinitri e Castlunger, tiro di quest'ultimo a fil di palo e Asiago che dimezza lo svantaggio. A metà tempo è di nuovo Vallini protagonista con una parata miracolosa su McClure, dopo un contropiede gestito da lui ed Halmo. All'11' gli stellati subiscono due chiamate arbitrali e sono costretti a giocare in doppia inferiorità numerica, ma riescono a limitare gli attacchi ospiti, supportati da un grande Vallini. Poco dopo essere tornati in parità numerica, però, i leoni capitolano su un assist di Miglioranzi per Frank, che si aggiusta il disco di pattino e poi lo appoggia in rete.

TERZO TEMPO: ASIAGO-BOLZANO, 0-3

Nel terzo tempo Vallini è costretto ad abbandonare la porta dopo poco più di tre minuti, al suo posto entra Fazio. Il match rimane in bilico fino al 10', quando un tiro di Valentine piega Fazio che si accascia a terra e Mitch Hults appoggia in rete la quarta rete. Nelle fila dei giallorossi si spegne la luce e il Bolzano segna la quinta rete due minuti più tardi con Thomas su assist di Frank. Passano altri quattro minuti e Fazio sbaglia una pinzata su Frigo, così il disco termina alle spalle del goalie stellato per la sesta volta. Sul finale l'Asiago non sfrutta due powerplay e così il match termina con il risultato di 1-6 per la squadra biancorossa.

Una serata che la Migross Asiago sperava di poter vivere diversamente ma che alla fine si è tramutata nella sconfitta più pesante della stagione. I giallorossi ora avranno un paio di giorni per riposare e prepararsi al prossimo match che è in programma per il 6 gennaio 2023 a Linz in Austria.