Ice HL: due match giovedì 23 e venerdì 24 febbraio ad Asiago tra Migross e Pioneers Voralberg

I giallorossi della Migross Supermercati Asiago Hockey si apprestano ad affrontare il doppio appuntamento casalingo contro i Pioneers Vorarlberg, si comincia domani, giovedì 23 febbraio con face-off alle 1:.45, per proseguire venerdì 24 febbraio all’inedito orario delle 19:15. Magnabosco e compagni hanno l’opportunità di conquistare i 2 punti che mancano per avere la matematica certezza di accedere ai pre-playoff. I precedenti stagionali sono tutti a favore dei Giallorossi, usciti vincitori da entrambi i match giocati nella Vorarlberg Arena.

La partita di giovedì sarà anche l’occasione per festeggiare il FAMILY DAY, promozione che permette a tutti i minori di 18 anni di assistere al match gratuitamente se accompagnati da almeno un genitore. Scopri di più cliccando QUI.



QUI ASIAGO

Domenica scorsa gli Stellati ci hanno regalato una serata di vero spettacolo, vincendo per 6-1 contro il Villach, quarta forza del campionato. Tutto ha funzionato in modo pressoché perfetto, dalla fluidità e la concretezza del reparto offensivo, alla compattezza della fase difensiva, sostenuta dalla grande prova fra i pali del rientrante Gianluca Vallini. La classifica prende sempre più forma, l’Asiago ha la chance di blindare matematicamente la partecipazione alla seconda fase della stagione, ma dovrà mantenere concentrazione e determinazione, anche contro un avversario che sulla carta non ha più nulla da chiedere alla stagione. Barrasso potrà contare sullo stesso roster avuto a disposizione nell’ultimo periodo.



QUI FELDKIRCH



La formazione austriaca, anche lei esordiente nella ICE Hockey League, occupa l’ultima posizione in graduatoria. Arrivati a questo punto del campionato non ha più obiettivi di classifica, ma sta continuando il percorso di crescita dei numerosi giovani giocatori che ha a disposizione nel roster. I due giocatori più pericolosi dell’attacco dei Pioneers sono il canadese Jack Jacome e lo svedese Hampus Eriksson, entrambi arrivati direttamente dal campionato universitario americano, le statistiche del primo riportano 28 punti in 45 partite contro i 22 punti del giocatore scandinavo.I Leoni per una volta partono con il favore del pronostico, ma la partita potrebbe riservare sorprese se non affrontata con giusta determinazione e consapevolezza che nessun avversario può essere sottovalutato. La speranza è quella di festeggiare insieme a tutto lo Stadio la storica qualificazione ai pre-playoff.