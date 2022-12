Ice HL: a Feldkirch Migross Asiago piega per la seconda volta i Pioneers Voralberg (1-4)

Seconda vittoria a Feldkirch per la Migross Supermercati Asiago Hockey, capace di regolare con il risultato di 1-4 i Pioneers Vorarlberg.

PRIMO TEMPO - VORALBERG-ASIAGO, 0-1

Partenza a razzo della Migross Asiago che al primo cambio chiude i padroni di casa nel proprio terzo e sigla lo 0-1 con Simpson dopo un batti e ribatti sotto porta. Dopo tre minuti i giallorossi devono giocare con l'uomo in meno per una penalità fischiata a Rutkowski, ma non rischiano di fatto mai di subire il goal del pareggio. La squadra stellata colleziona poi almeno altre tre occasioni molto buone per allungare, ma i tentativi di Misley e Salinitri vengono neutralizzati da Caffi, mentre quello di Saracino termina fuori dallo specchio dalla porta.

SECONDO TEMPO - VORALBERG-ASIAGO, 1-2

Nel secondo tempo l'Asiago spreca con Salinitri e Gazzola un paio di ottime occasioni per allungare nel risultato e, così, sono i padroni di casa a trovare il pari alla prima vera occasione della frazione con Viveiros, che dalla blu infila il disco nel pertugio giusto e batte Fazio. I giallorossi tornano però nuovamente in vantaggio cinque minuti più tardi con un contropiede lanciato da Salinitri, condotto da Saracino e concluso da Simpson, che firma la sua personale doppietta. Gli stellati incrementano il vantaggio al 18' su uno spunto di Gazzola, che serve Michele Marchetti, il quale non si lascia scappare l'occasione e buca Caffi per la terza volta in serata.

TERZO TEMPO - VORALBERG-ASIAGO, 0-1

Nell'ultima frazione di gioco i leoni calano il poker dopo quattro minuti con Finoro, che si avventa su un passaggio di McShane e batte il goalie di casa. Poco dopo gli animi si scaldano e si accende una scazzotatta tra Moncada e Maver, entrambi penalizzati con cinque minuti di panca puniti. Gli stellati mai domi cercano più volte la quinta rete, trovandola a metà frazione, ma il goal di Salinitri viene inspiegabilmente annullato dalla quaterna arbitrale. I giocatori del Vorarlberg sono molto tesi e si arriva spesso a degli scambi di cortesie tra i giocatori delle due squadre. Il cronometro continua a scorrere e alla sirena i giallorossi possono festeggiare un'altra vittoria, che consente loro di portare a casa 5 punti sui 6 disponibili nella due giorni di Feldkirch.

La Migross Supermercati Asiago Hockey può ora tornare a casa, dove sabato 17 dicembre 2022 riceverà i Black Wings Linz per il primo match all'Odegar dopo una lunga assenza.