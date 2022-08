Hockey su ghiaccio: Migross Asiago perde a Jesenice in amichevole (2-0)

Prima uscita per la Migross Asiago che a Jesenice si ferma sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, apparsi già più rodati e in forma.

La squadra stellata si è presentata martedì 30 settembre in terra slovena dopo la prima settimana di allenamenti con le assenze annunciate di Mascherin, Moncada e Saracino, ai quali si unisce Porco, che non ha potuto prendere parte al match per lungaggini burocratiche. Tra i pali coach Barrasso decide di partire con il neo-acquisto Fazio, che a metà partita lascia la guardia della porta al collega Vallini.

I padroni di casa passano in vantaggio in superiorità numerica dopo tre minuti con il lettone Polcs, che da posizione centrale riesce a spedire il disco alle spalle di Fazio.

L’Asiago cresce molto nel corso del secondo tempo e costruisce diverse occasioni da rete, a mettersi in luce sono particolarmente Marchetti e Finoro. L’attaccante numero 92 è quello che va più vicino al goal, non riuscendo però nel tap-in vincente a porta praticamente vuota dopo una gran giocata di Gazzola.

Il match rimane ancorato sull’1-0 fino alla fine, così coach Barrasso decide di togliere il portiere ma la mossa non porta al risultato sperato: Svetina riesce a scappare con il disco e a depositarlo nella gabbia sguarnita.



La Migross Asiago ha ripreso la preparazione in vista dei prossimi impegni: domenica 4 settembre i leoni affronteranno in trasferta l’Innsbruck, mentre martedì 6 settembre ad Egna si giocheranno la Supercoppa Italiana contro gli Unterland Cavaliers.



IL LINE-UP CON CUI ASIAGO HA GIOCATO CONTRO JESENICE

1° attacco: Salinitri – McShane – Finoro

2° att.: Marchetti – Misley – Vankus

3° att.: Zampieri – Stevan – Magnabosco

4° att.: Manganelli – Rigoni F. – Longhini



1° difesa: Gazzola – Casetti

2° dif.: Rutkowski – Vallati

3° dif.: Forte – Gios

4° dif.: Parini – Rigoni F.



Portieri: Fazio dal 1’ al 30’, Vallini dal 30’ al 60’