Hockey pista: Trissino batte Forte dei Marmi e conquista lo scudetto, il terzo!

I blucelesti del HC Trissino si confermano mattatori della stagione 2022-2023 vincendo la serie di Finale Scudetto per 3-1. Completa il "triplete" nazionale, vincendo il 100esimo Campionato di Serie A1, dopo le vittorie di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, arrivando agli anni d'oro del Follonica, l'ultimo nel 2006-07.

Un successo marcato Giulio Cocco, col gol decisivo a due minuti dalla fine, con un tiro dalla media distanza che ha spaccato l'equilibrio.

GARA-4 E' DECISIVA: IL MATCH IN BREVE

Una GDS Impianti Forte dei Marmi che aveva iniziato alla grande Gara-4 davanti al tutto esaurito del PalaForte. Al via 1-2 dei rossoblu con Ambrosio e Rossi, i due migliori attaccanti in questi playoff, al minuto 4 ed al minuto 7. Pinto in velocità dimezza il gap sul 2-1. Il Forte non usufruisce di un rigore e di un tiro diretto, due parate decisive che danno fiducia ai blucelesti dopo la doccia fredda iniziale. Allo scadere del primo tempo capitalizza un ottimo momento dei vicentini, l'emiliano Malagoli, girandosi in area a soli due secondi dall'intervallo.

Nel secondo tempo Rossi riporta avanti i suoi con un diagonale che sorprende Zampoli. Mendez però è in agguato a centro area e realizza il 3-3. Ipinazar si fa espellere col blu ed il tiro diretto a Torner viene neutralizzato. Il secondo powerplay non va a buon fine. Ma a spezzare l'equilibrio è il gol dalla media distanza di Cocco che a 2 minuti e 4 secondi dalla fine firma il terzo scudetto, anche se la parata decisiva è ad opera di Zampoli col casco sul forte tiro di Gil.

TRA 10 GIORNI LA COPPA INTERCONTINENTALE IN PORTOGALLO

Appuntamento tra 10 giorni a Valongo (Portogallo) per la Coppa Intercontinentale, ma prima la grande festa del terzo Scudetto bluceleste.