Hockey pista, Supercoppa italiana: ritorno col Sarzana e il Trissino è in vantaggio di 5 reti

Domenica 11 settembre 2022 per l’hockey pista è un giorno speciale: si tratta dell'anniversario del 100° anno della FISR e sarà suggellato dalla "partite delle leggende", un evento più unico che raro, dove si ritroveranno in pista tutti i campioni del mondo del 1986, 1988 e 1997. Diretta streaming su Youtube FISRHockeyPista dalle ore 15 e 45.

Il clou della giornata al PalaDante di Trissino è poi l'assegnazione della Supercoppa Italiana.

QUI TRISSINO

Il Trissino è in vantaggio di cinque rete sulla Gamma Innovation Sarzana, dimostrando nei primi 50 minuti di gioco di essere già in perfetta sintonia con l'allenatore. Un gran primo tempo per i ragazzi di Alessandro Bertolucci, inaspettato per essere la prima uscita ufficiale, ma quanto mai meritato, visto il lavoro da inizio agosto da prima della classe. Un gioco preciso e con pochi errori, che non ha permesso al Sarzana di distendersi e tentare il contrattacco. I rossoneri hanno cercato un approcio più guardingo, riuscito parzialmente, visto che sono bastati alcuni errori in fase difensiva che sono stati capitalizzati dagli avversari. Sono due squadre con obiettivi diversi, nonostante saranno due protagoniste anche della fase a gironi della WSE Champion's League da gennaio. Obiettivi diversi nel breve, ma nel medio-lungo termine l'obiettivo è la parte alta della classifica.

QUI SARZANA

Alla squadra di Paolo De Rinaldis servirà una vera e propria impresa per ribaltare il risultato dell'andata, cinque gol da recuperare e sperare in una giornata "no" dei Campioni d'Italia e d'Europa, ripartendo dalle reti di Jeronimo Garcia e Sergio Festa, due che sono ritornati dentro il progetto lunigianese e che hanno già fatto la loro parte. I padroni di casa, che saranno sicuramente sostenuti, come all'andata al Vecchio Mercato dai propri tifosi, da un palazzetto da tutto esaurito, dovranno gestire un Sarzana che si presenterà senza nulla da perdere e con la forza di un'amalgama già trovato per i due nuovi arrivati, Joan Galbas (1 gol) e Jordi Mendez (2 gol) e soprattutto dallo scheletro bluceleste formato da cinque giocatori che danno sempre il massimo, sia a livello offensivo (Malagoli, Cocco e Gavioli) ed in quello difensivo (Ipinazar e Pinto).

Fischio d'inizio alle ore 18 e 30 in diretta Youtube su FISRHockeyPista in alta definizione col commento di Paolo Virdi e Stefano Zamperin.

PREMIAZIONI PRE-GARA DELLA FISR

Prima della gara saranno premiati dal Presidente FISR Sabatino Aracu, i tre atleti più rappresentativi del primo secolo di Hockey Pista, la società più rappresentativa, l'allenatore e l'arbitro più rappresentativo. Nell'intervallo, invece, saranno premiati i campioni del mondo della partita delle leggende.