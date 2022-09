Hockey pista, Supercoppa: la prima al Trissino per 7-2 in casa del Sarzana

Una vittoria rotonda 7-2 in casa del Sarzana e ben cinque gol da gestire nella gara di ritorno tra sette giorni. I blucelesti optano per Galbas-Ipinazar-Pinto-Malagoli mentre Sarzana parte con i tre argentini Garcia, Ortiz, Alonso e capitan Borisi. I vicentini firmano subito il 2.0 con Galbas e Mendez, i primi due gol della centesima stagione dai due nuovi acquisti, grazie a due scambi veloci in attacco. I rossoneri riducono il gap al 13° con un tapin di Jeronimo Garcia ma ancora Mendez firma la doppietta con una carambola fortunosa.

I padroni di casa sono stati colpiti nel miglior momento, quando i blucelesti avevano perso lo smalto di inizio gara. Prima dell'intervallo però Trissino vola sul 5-1 con due reti sottomisura di Malagoli e Gavioli che mettono in ghiaccio il primo tempo.

Nel secondo tempo il materano Festa riapre le speranze di rimonta dei rossoneri dopo 6 minuti ma l'avversario si mette in modalità gestione per tutti i restanti 15 minuti, realizzando altri due reti con la doppietta di Malagoli e la rete dell'ex Ipinazar. Con cinque gol di scarto la strada è tutta in discesa per il Trissino che dovrà confermarsi davanti al suo pubblico per alzare il suo primo trofeo stagionale.

TABELLINO - GAMMA INNOVATION H. SARZANA - G.S.H. TRISSINO, 2-7 (1-5, 1-2)

Gamma innovation: Corona, Borsi (C), Garcia J, Alonso, Ortiz - De Rinaldis F, Festa, Perroni, Rispogliati, Bianchi - All. De Rinaldis P.

Trissino: Zampoli, Malagoli, Galbas J, Ipinazar, Pinto - Cocco, Mendez, Gavioli, Schiavo, Langaro - All. Bertolucci A.

MARCATORI: 1t: 5'59" Galbas J (T), 9'15" Mendez (T), 13'21" Garcia J (S), 20'11" Mendez (T), 21'30" Malagoli (T), 22'59" Gavioli (T) - 2t: 6'09" Festa (S), 16'18" Malagoli (T), 20'56" Ipinazar (T)

ARBITRI: Joseph Silecchia di Giovinazzo e Alfonso Rago di Giovinazzo