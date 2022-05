Hockey pista: storica semifinale tutta italiana in Eurolega tra Trissino e Sarzana

Quello che arriva è il weekend delle Final Four di Eurolega nell'hockey su pista: per la prima volta nella storia due italiane si affrontano all'ultima fase della massima competizione europea.

UNO SCONTRO CHE PORTERA' COMUNQUE UN'ITALIANA IN FINALE

Di sicuro ci sarà una squadra del Belpaese in finale, evento che è già accaduto 14 volte.

Ma solo Follonica è riuscita a vincere nel 2006 proprio a Torres Novas, sede delle finali di quest'anno.

In quell'occasione (2006) era una Final Four con formula tutti contro tutti, e l'ultima finale, risale al 2007 con la partita a Bassano del Grappa, tra Barcellona e il Bassano.

Trissino-Sarzana è la sfida di Semifinale (ore 16 italiana di sabato 14 maggio 2022 diretta europe.worldskate.tv): tre volte si sono incontrate in questa stagione con due vittorie sarzanesi ed una vicentina, di cui la più pesante il quarto di finale di Coppa Italia vinto a domicilio dalla Gamma Innovation per 4-3.

IL BRACCIO DI FERRO TRA I FRATELLI BARTOLUCCI ENTRAMBI ALLENATORI DI HOCKEY

Un braccio di ferro a Torres Novas tra i due fratelli Bertolucci, protagonisti nel 2006 con il Follonica, ed ora avversari in panchina, in un incrocio davvero particolare ma altrettanto davvero impronosticabile, in territorio neutro.

Uno spettacolo nello spettacolo tra due formazioni che duelleranno fino all'ultimo secondo per portarsi a casa un altro pezzo di storia da custodire per sempre nelle bacheche societarie.

Domenica 15 maggio 2022 alle ore 16 è prevista la finalissima contro la vincente di Tomar-Valongo, in una inedita finale di Eurolega, tra due squadre che non sono mai arrivate ad una semifinale e finale europea.