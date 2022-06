Hockey pista, serie scudetto: Trissino vince ancora col Lodi, e domenica sarà match-point

Secondo punto della serie “finale scudetto” per il Trissino, grazie ad una prestazione di alto livello di tutto il gruppo bluceleste. Una prestazione quasi perfetta per i padroni di casa, supportati da oltre 1000 appassionati stipati sulle tribune del PalaDante.

PRIMO TEMPO - TRISSINO-LODI, 4-1

Dopo soli 57” Emanuel Garcia porta avanti i suoi deviando in rete l'assist di Ipinazar. Il raddoppio di Gavioli arriva da una pallina persa dalla difesa lodigiana ed il susseguente assist di Garcia.

E' un Trissino straripante, dove i lodigiani faticano a contenere la loro aggressività; comunque riescono a reagire con Greco, realizzando il 2-1 che li rimette in gioco.

Dura poco però il solo gol di svantaggio: dopo 24 secondi Joao Pinto in contropiede riporta a +2 la sua squadra (3-1). In più capitalizza un altro contropiede in velocità con Faccin, per il 4-1 prima dell'intervallo.

SECONDO TEMPO - TRISSINO-LODI, 3-1

Il secondo tempo ritorna sulla falsariga del primo: errore in disimpegno dei lombardi e Bars è implacabile nella girata di forza in piena area (5-1). Palo di Greco sul tiro diretto ma poco più tardi, al 4’ Torner firma il 5-2 ancora su tiro diretto, sul doppio cartellino blu dei trissinesi. Per una lunga fase, l'Amatori riprende fiducia e ritmo ed è impegnato severamente, più volte, l'estremo Zampoli, ma non trovando la terza rete per riaprire completamente la contesa.

A chiudere Gara-2 ci pensa ancora Emanuel Garcia firmando la doppietta in superiorità numerica, dovuto al blu a D'Anna (17’). Malagoli col tiro al volo certifica la larga vittoria blu-celeste (7-2) per portare ancora un altro punto alla sua serie di Finale.

SI GIOCA DOMENICA 12 GIUGNO A TRISSINO ORE 18

Domenica alle ore 18, in diretta TV dalle 17 e 45, il primo match-point per la formazione di coach Alessandro Bertolucci che ne avrà ben tre per alzare di nuovo lo Scudetto dopo 44 anni.

TABELLINO - G.S.H. TRISSINO - AMATORI WASKEN LODI, 7-2 (4-1, 3-1)

Trissino: Zampoli, Bars, Ipinazar, Cocco, Garcia E - Pinto (C), Malagoli, Gavioli, Faccin, Zen - All. Bertolucci A

Lodi: Grimalt (C), Greco, Torner, Mendez, D'Anna - Barbieri, Antonioni, Schiavo, Cervi, Porchera - All. Bresciani

Marcatori: 1t: 0'44" Garcia E (T), 11'34" Gavioli (T), 19'05" Greco (T), 19'29" Pinto. (T), 20'56" Faccin (T), - 2t: 1'43" Bars (T), 3'42" Torner (tir.dir) (T), 17'23" Garcia E (T), 23'05" Malagoli (T)

Espulsioni: 2t: 2'23" Cocco (2') (T), 3'42" Malagoli (2') (T), 16'57" D'Anna (2') (T)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Franco Ferrari di Viareggio (LU)