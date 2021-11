Hockey pista, serie A2: VenetaLab Breganze stravince a Correggio

Vittoria larga per l’Hockey Breganze nella trasferta al PalaPietri di Correggio in provincia di Reggio Emilia. Il match è stato in equilibrio per i primi 15 minuti di gioco, poi dopo aver trovato il raddoppio i veneti di coach Nestor Perea hanno dilagato nel punteggio sfruttando al meglio le ripartenze e controllando la partita senza rischiare troppo. Cartellino blu a Righi al quarto minuto e punizione per il Breganze. Salines para su Torres, ma poco più tardi è sempre il bomber argentino a finalizzare la superiorità numerica dei rossoneri andando a segno con un bel alza e schiaccia.

Reazione dei padroni di casa che creano alcune buone occasioni, ma Zanfi è sempre attento e fa buona guardia alla sua gabbia. Cartellino blu a Dalla Valle e punizione per il Correggio a metà frazione. Zanfi para su Casari ed i successivi due minuti di power play scorrono senza sussulti. Raddoppio dei rossoneri al 16' ancora con Ramiro Torres che triplica tre minuti più tardi in contropiede. Su un altro contropiede Dalla Valle su assist di Barbieri timbra lo 0-4 su cui si chiude la prima frazione di gioco.

In avvio di ripresa il Breganze va in gol altre due volte con Dalla Valle su assist di Bertollo e ancora con Torres, alla sua seconda quaterna di reti personale consecutiva. Sul punteggio di 0-6 la partita scorre fino ai minuti finali. Al ventesimo Caroli accorcia per i padroni di casa. Nel finale va in gol due volte Dal Santo, prima su tiro libero per cartellino blu a Righi a 37 secondi dalla fine e poi una ventina di secondi più tardi su azione.

Finisce 1-8.

Il Breganze resta al comando della classifica del girone A della serie A2 a punteggio pieno, in coabitazione con il Montecchio Precalcino.

Domenica prossima 14 novembre i leoni rossoneri torneranno in pista al Palaferrarin contro il Novara.

TABELLINO - MINIMOTOR CORREGGIO H. - VENETALAB BREGANZE H. = 1-8 (0-4, 1-4)

MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Righi, Orfei, Casari, Caroli - Pozzi (C), Ferrari, Mangano, Maniero, Gasparini - All. Bastias

VENETALAB BREGANZE: Zanfi, Costenaro (C), Bertollo, Dalla Valle A, Torres - Dal Santo, Bozzetto, Volpe, Barbieri, Veller - All. Perea

MARCATORI: 1t: 4'51" Torres (B), 15'47" Torres (B), 18'15" Torres (B), 21'58" Dalla Valle A (B) - 2t: 0'41" Dalla Valle A (B), 2'12" Torres (B), 19'33" Caroli (C), 24'23" Dal Santo (tir.dir.) (B), 24'46" Dal Santo (B)

ESPULSIONI: 1t: 3'41" Righi (2') (C), 13'2" Dalla Valla A (2') (B) - 2t: 24'23" Righi (2') (C),

ARBITRO: Matteo Fermi di Piacenza