Hockey pista, serie A2: Montecchio Precalcino vincente a Modena, rimane in testa 

Tra Symbol Anatori Modena e HC Montecchio Precalcino si è giocato sabato sera al PalaSimoncelli di Montale Rangone in provincia di Modena. I biancoverdi vicentini espugnano con determinazione la pista dell'Amatori Modena, realizzando un risultato di 6-4, firmato dalla premiata coppia-gol Posito e Loguercio, autori rispettivamente di due e tre reti. Vano il tentativo finale dei gialloblu di ritornare sotto e rimangono all'ultimo posto insieme al Bassano 54 ancora a zero punti.

TABELLINO - SYMBOL AMATORI MODENA 1945 - H.C. MONTECCHIO PRECALCINO = 4-6 (0-2, 4-4)

SYMBOL AMATORI MODENA: Moncalieri, Farina, Beato, Pochettino, De Tommaso (C) - Ortiz, Gallotta, Siberiani, Ligabue, Manca - All. Manfredini

HC MONTECCHIO PRECALCINO: Pavan, Zanini A (C), Campagnolo, Posito, Loguercio - Poli A, Zanini D, Pozza N, Thiella F, Sanson - All. Zonta

MARCATORI: 1t: 5'24" Loguercio (sup.num) (MP), 8'36" Posito (MP) - 2t: 4'56" Loguercio (MP), 6'14" Farina (M), 7'22" Gallotta (M), 8'45" Zanini A (rig) (MP), 10'47" Posito (rig) (MP), 18'14" Loguercio (MP), 18'25" Pochettino (tir.dir) (M), 24'47" Ortiz (M)

ESPULSIONI: 1t: 4'10" Beato (2') (Mod) - 2t: 10'47" Gallotta (2') (M), 18'14" Ortiz (2') (M), 18'19" Zanini D (2') (MP), 20'58" Gallotta (2') (M)

ARBITRO: Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)