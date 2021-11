Hockey pista, serie A2: il Thiene ferma la corsa del Roller Bassano (5-2) nel derby della Pedemontana

Con un risultato rotondo (5-2) i ragazzi di Mister Thiella si impongono su un Roller Bassano volitivo, ma che non è quasi mai riuscito ad impensierire davvero i gialloblu, artefici di un'ottima prestazione.

Dopo il primo passo falso tra le mura domestiche, l'Hockey Thiene ritrova lo smalto giusto e scende in campo con grande determinazione. La pallina gira veloce tra i 4 di movimento (Sperotto, Casarotto, Retis e Luotti, con Comin a difesa dei pali). La prima frazione di gioco si chiude con un secco 4-1 frutto delle reti siglate da Nicola Retis, capitan Sperotto e Pietro Luotti (2).

Nella ripresa aumenta il tasso agonistico dell'incontro ed il Roller prova ad impensierire a più riprese Comin, bravo però a sventare praticamente tutti gli assalti dei bassanesi. Di Nicola Retis il gol su tiro diretto che fisserà il punteggio finale sul 5-2 per i padroni di casa. Con questi primi tre punti, e con una prestazione maiuscola, Thiene fa suo il derby della Pedemontana e rilancia le proprie ambizioni nella corsa ai playoff.

TABELLINO - HOCKEY THIENE - ZETAMEC H. ROLLER BASSANO = 5-2 (4-1, 1-1)

THIENE HOCKEY: Comin, Luotti, Sperotto (C), Retis, Casarotto - Ballardin, Conzato, Somacale, Del Prà, Dalla Vecchia - All. Thiella

ZETAMEC ROLLER BASSANO: Zordan, Pelva (C), Tottene, Marangoni, Zambon - Panizza, Dalla Valle M, Zen, Torresan, Baroni - All. Vidale

MARCATORI: 1t: 2'23" Retis (T), 10'53" Sperotto (T), 13'51" Marangoni (rig) (B) ,14'29" Luotti (T), 23'36" Luotti (rig) (T) - 2t: 9'36" Tottene (B), 13'38" Reyts (tir.dir) (T)

ESPULSIONI: 2t: 21'42" Retis (2') (T)

ARBITRO: Daniele Moretti di Sarzana (SP)