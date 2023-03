Hockey pista, serie A2: VenetaLab Breganze conquista la Coppa Italia, battuto in finale Camaiore (6-1)

Al palaDante di Trissino domenica pomeriggio 19 marzo 2023 il VenetaLab Breganze alza la Coppa Italia di serie A2 vincendo nella finale per 6-1. La Rotellistica Camaiore ha tenuto testa ai vicentini per tre quarti di gara, ma non è riuscita a pareggiare i conti ad inizio del secondo tempo (2-1 dopo 25 minuti), prima che i vicentini non prendessero il largo con la doppietta di Stefano Dal Santo, uno dei giocatori della vittoria della Coppa Italia 2019 di A1 giocata anche allora a Trissino.

COPPA ITALIA A2 - FINALE

TABELLINO - ROTELLISTICA CAMAIORE - VENETALAB HOCKEY BREGANZE = 1-6 (1-2, 0-4)

Rotellistica Camaiore: Bandieri, Brunelli E (C), Ninci, Maremmani, Mattugini N - Pardini, Tirinnanzi, Benedetti, Raffaelli M, Paoli - All. Crudeli

VenetaLab Breganze: Zen, Costenaro (C), Volpe, Dal Santo, Torres - Agostini, Dalla Valle, Tagliapietra, Barbieri, Zanfi - All. Perea

Marcatori: 1t: 11'02" Agostini (B), 12'36" Dal Santo (B), 19'12" Mattugini (C) - 2t: 3'04" Dalla Valle (B), 8'33" Dal Santo (rig) (B), 18'44" Costenaro (B), 24'41" Tagliapietra (B)

Espulsioni: 2t: 6'18" Dal Santo (2') (B)

Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Giorgio Fontana di Milano