Hockey pista, serie A1: Sandrigo pareggia col Sarzana, primo match di stagione spettacolare

L'esordio nel campionato di serie A1 2021-2022 a Sandrigo si apre con un pareggio tra Telea Medical e Gamma Innovation Sarzana che si chiude sul 2-2. Nella prima frazione vanno in vantaggio gli ospiti con Rossi (21'54"); prima del riposo risponde capitan Poletto (24'54") messo in campo da mister Vanzo per ridare verve alla squadra. Nel secondo tempo stesso copione: vantaggio del Sarzana con Borsi (5'46") e sigla la doppietta Poletto (17'19") per i vicentini.

Tante occasioni per il Sandrigo nei primi 25' di gioco con Sarzana che sfiora la vittoria colpendo un palo a tempo scaduto con Rossi.

Domenica prossima alle 18 Sandrigo sarà in trasferta a Correggio.

PRIMO TEMPO

Mister Vanzo conferma il classico quintetto, con capitan Poletto inizialmente in panchina. I padroni di casa spingono subito forte sull'acceleratore impegnando Corona, il quale deve compiere due miracoli su Diogo Neves e Pozzato. Attento anche il collega Dal Monte sul tentativo di Joan Galbas, mentre, dall'altro lato, il ligure Corona salva nuovamente su Cacau e mura la conclusione a botta sicura di Pozzato da pochi passi. A metà del primo tempo Dal Monte (portiere dei vicentini) si supera su De Rinaldis mantenendo il risultato in parità: Mauro Dal Monte fa buona guardia anche nel tiro successivo di Joan Galbas liberato da Rossi. La chance più importante per il Sandrigo capita sulla stecca di Cacau che spreca una punizione di prima centrando il palo, così al 22' gli ospiti passano con una ripartenza letale di Majera che offre un comodo assist per Rossi per lo 0-1.

Sandrigo non si scompone e si rigetta in avanti: Corona blocca tutto sull'asse Neves-Cacau, però si deve arrendere a 5" dal gong sull'invenzione di Garcia, che trova un'imbucata per Poletto che fa secco l'estremo difensore ligure per l'1-1 della pausa.

SECONDO TEMPO

Sarzana più propositivo ad inizio ripresa, anche se le due formazioni partono con il freno a mano tirato per le enormi energie spese nel primo tempo.

Al primo affondo i rossoneri ospiti si riportano in vantaggio: è il 6' quando Borsi con un'invenzione aggira Cacau e beffa Dal Monte sul primo palo, con quest'ultimo coperto dal proprio compagno. Rischia ancora il Sandrigo quando Pol Galbas colpisce l'incrocio dei pali con Dal Monte battuto: sul contropiede seguente Corona è super su Poletto trovatosi tutto solo davanti al portiere ospite.

Al 17' secondo assist di serata per Garcia e doppietta per Poletto, glaciale sotto porta per la rete del meritato 2-2. Finale convulso con Sandrigo a quota nove falli di squadra e Sarzana che le prova tutte per vincerla: Neves e Cacau si fanno murare da Corona mentre Rossi riesce a deviare la conclusione di Joan Galbas che però si stampa sul palo.

Pareggio giusto al termine di una gara che ha visto due squadre propositive: grande spettacolo e grande generosità di prestazione fino all'ultimo tiro. Voto dieci ai tifosi della Brigata Steccafisso: con la loro calorosa presenza il palasport ha il giocatore in più che serve!