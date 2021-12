Hockey pista, serie A1: la capolista Trissino ospita la quarta Ubroker Bassano nel derby dei piani alti

Al palasport Dante di Trissino stasera 22 dicembre si gioca alle 20 e 45 il derby vicentino tra GSH Trissino e Ubroker Hockey Bassano 1954, match valido per la 11esima giornata di campionato.

Due le vittorie blucelesti nella scorsa stagione. Trissino ha firmato 10 vittorie consecutive, mentre Bassano è in striscia positiva da sei partite, una delle migliori performance nell'ultimo mese. Il cambio di allenatore sembra aver dato un nuovo spirito ai giallorossi che però dovranno far a meno di Ambrosio e sono in dubbio le condizioni di Amato e Scuccato, usciti malconci dalla sfida di domenica. Sono 12 le reti di Malagoli e Cocco (entrambi in sesta posizione della classifica marcatori) per i trissinesi, 8 per Cancela.