Hockey pista, serie A1: il derby Sandrigo-Montebello è scontro diretto

Si gioca questa sera mercoledì 22 dicembre 2021 l'undicesima giornata di campionato di serie A1 di hockey su pista e in campo a Sandrigo scendono la squadra di casa, Telea Medical, e gli ospiti del Tierre Chimica di Montebello Vicentino.

E' il derby vicentino che vale la salvezza. Il Montebello ha vinto le due ultime sfide 6-2 e 3-4. Nell'ultimo mese il Sandrigo ha vinto 2 gare su 5, Montebello ne ha vinta una e pareggiata una. Sono divise da un solo punto e sono in lotta per non entrare nei playout, ed anche per quanto riguarda le statistiche sono piuttosto simili. Sono 11 le reti per il portoghese Paiva che però non segna dal 4 dicembre, mentre l'altro portoghese Diogo Neves (Sandrigo) è a quota 13, entrando nella top5 e segna consecutivamente dal 27 novembre.

Si inizia alle 20 e 45 al palasport di Sandrigo, arbitri Alessandro Eccelsi di Novara e Giorgio Fontana.

Partita in diretta sul sito della FISR con commento di Stefano Retis