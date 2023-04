Hockey pista, serie A: Trissino vola in testa e Giulio Cocco è stecca d'oro del campionato 2022-2023

Tre vittorie casalinghe ed una esterna chiudono la lunga stagione regolare 2022-2023 della massima serie dell'hockey su pista in Itlaia. Il Trissino firma la 21esima vittoria che li fa volare in classifica a quota 65 punti, il record di punti dal 2015 (Forte dei Marmi 66 punti). Un dominio assoluto per il team bluceleste di Alessandro Bertolucci, alla seconda vittoria consecutiva della stagione regolare, che ha confermato la sua superiorità anche all'ultima giornata disponibile, con un sostanzioso primo tempo contro la "compagna" europea Sarzana.

9-3, che hanno la firima ancora di Giulio Cocco (doppietta), la stecca d'oro del Campionato 2022-2023, Mendez (doppietta) e Galbas (doppietta).

Al secondo posto si classifica l'Amatori Wasken Lodi, per la terza volta consecutiva (a soli 3 punti dalla scorsa stagione), che chiude una geniale stagione regolare e la quindicesima vittoria, firmata contro il Telea Medical Sandrigo per 5-2, frutto di un primo tempo di primo livello, terminato sul 4-0 e le due reti del fortemarmino Giovannetti.

Al terzo posto per la prima volta in campionato da novembre, la GDS Impianti Versilia Forte, autrice di un gran recupero nell'ultimo bimestre, reduce dal settimo posto ed ora rientrato tra le prime quattro classificate per l'ennesimo anno di uno straordinario decennio (dal 2013 è tra le prime quattro della regular season, solo nel 2022 è uscita dal podio per un punto). La vittoria è stata quanto mai sudata, perchè il Montecchio Precalcino aveva firmato il 3-2 al termine del primo tempo, mandando in apprensione il team rossoblu. Nel secondo tempo però la precisione delle ultime gare è uscita dirompente, e ha concluso la gara firmando un parziale di 7-0 in 25 minuti. Questo parziale coincide con la prima tripletta stagionale di Pedro Gil, la quarta dal suo ritorno in Italia, l'ultima volta apparsa a fine febbraio 2022.

La partita più attesa del weekend, dopo la rocambolesca Grosseto-Follonica, era Bassano-Vercelli ed ancora una volta non ha tradito le attese dei "cercatori" di emozioni forti. Una vittoria made in Zucchetti, hat-trick che ha spaccato il match: tre reti in cinque minuti che hanno steso un decimato Bassano. che però ha avuto l'occasione di pareggiare, a 6 secondi dalla fine, ma alla fine l'ex Verona ha deciso il match con la parata decisiva e ha dato ai pemontesi il settimo posto, fino a qualche tempo fa impensabile, ma che permette di essere nella parte del tabellone, quello meno dispendioso.

PLAY OFF - I QUARTI DI FINALE

I Quarti di finale sono così decisi: Trissino contro la vincente di Bassano-Valdagno, garantendo una semifinalista veneta, Lodi contro la vincente di Vercelli-Monza, garantendo una squadra del nordovest in semifinale, il Forte dei Marmi contro Follonica, garantendo una toscana in semifinale, e Grosseto contro Sarzana.

I preliminari dei playoff iniziano già mercoledì prossimo con le gare Monza-Vercelli e Valdagno-Bassano, due derby storici per il nostro sport che hanno segnato la storia di più di una generazione di hockeysti e di tifosi. Il ritorno sarà giocato sabato e domenica prossimi, mentre la prima gara dei Quarti di finale si giocherà mercoledì 26, in casa della peggior classificata, e quindi sabato 29 gara-2 in casa della miglior classificata. Tutte le date ufficiali saranno trasmesse nelle prossime ore, compreso il calendario dei playout.

CLASSIFICA MARCATORI

Cocco (Trissino) 45 reti

Mendez (Trissino) 41 reti

Tamborindegui (Monza) 32 reti

Banini Davide (Follonica) 30 reti

Saavedra (Grosseto) 28 reti

Malagoli (Trissino) 27 reti