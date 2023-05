Hockey pista, serie A: il Trissino fa sua anche gara-2 della semifinale scudetto contro il Grosseto (10-3)

L'HC Trissino conferma in gara-2 la vittoria della prima gara di semifinale, vincendo con un rotondo 10-3, nonostante l'assenza del bomber Cocco, espulso dopo soli 5' dal match giocato ieri domenica 14 maggio. Mercoledì 17 maggio 2023 il primo matchpoint per Trissino.

LA PARTITA DI GARA DUE FINITA 10-3

Avvio nervosissimo per il Trissino: blu dopo 4 minuti a Pinto per un intervento su Rodriguez e rosso al 5' a Cocco, reo di una reazione col bastone sull'intervento di De Oro. Due tiri diretti consecutivi ben parati da Zampoli ma nulla ha potuto sul vantaggio di Pablo Saavedra, in una reiterata superiorità numerica. Lo shock per l'assenza del bomber e MVP di A1, si trasforma in grande determinazione: Mendez in azione consecutiva riesce a superare Menichetti. Due le traverse colpite dei maremmani sulle incursioni di De Oro ma a segnare è ancora il Trissino. Joan Galbas va a segno, grazie anche ad una deviazione di Mount, sul tiro da almeno 10 metri. Molto dinamica la gara con occasioni ad ogni azione. Joao Pinto porta i suoi a +2, ribattendo in rete una corta respinta di Menichetti. Grosseto si disunisce e Trissino aumenta il ritmo e si procura due rigori in pochi secondi. Sul secondo Malagoli trafigge Menichetti portandosi sul 4-1, e poco più tardi sulla superiorità numerica, dopo il cartellino blu a Saavedra, vola sul 5-1 con la rete sottomisura ancora di Mendez. Nel giro di sette minuti sono 4 i gol subìti per la formazione toscana che chiude di fatto il match: la sesta marcatura è di Davide Gavioli su tiro diretto. Settima rete al nono minuto, Malagoli dalla media distanza in velocità sorprende Menichetti. Due gol di Mount e due di Pinto, per la tripletta complessiva, e il gol di Mendez (tripletta) chiudono la gara-2, consegnando mercoledì prossimo il primo match-point per ritornare in Finale Scudetto e quindi difendere il titolo conquistato un anno fa.