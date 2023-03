Hockey pista, serie A femminile: la finale di Coppa Italia domenica 26 marzo a Trissino tra Matera e Valdagno

La quarta Coppa Italia di hockey su pista femminile si assegna domenica 26 marzo 2023 alle ore 15 e 30 al PalaDante di Trissino (Vicenza) ad una settimana dalla coppa Italia maschile. Si affronteranno le due regine del settore femminile, la Decom Roller Matera e l'Hockey Valdagno.

Nel 2022 vinse il Valdagno, completando l'accoppiata Coppa Italia-Scudetto, ma all'inizio della stagione ad ottobre 2023, ad alzare la prima coppa, la Supercoppa, è stata la Decom Roller Matera.

Tre vittorie stagionali per le lucane, complessivamente 4 vittorie per Matera e 3 di Valdagno nelle ultime due stagioni. 7-3, 2-3 e 0-5 i risultati, rispettivamente dell'andata della Supercoppa a Matera, il ritorno al PalaLido e la gara a Valdagno in Campionato, quando la scorsa stagione ne hanno vinta una a testa in Campionato, più la finale di Coppa Italia e Scudetto vinte dalle vicentine.

E' l'eterna sfida che ci accompagna dal 2020 (Coppa Italia Valdagno, Campionato Roller Matera), quando entrambe hanno creato due squadre competitive ai massimi livelli.

QUI MATERA

La Decom ha deciso di puntare sulle alcune delle più affermate atlete italiane come Pamela Lapolla, Francesca Maniero e Giorgia Meneghello, aggiungendo la veterana spagnola Berta Tarrida, sommando le atlete provenienti dal settore giovanile, come Luisa Lamacchia, anche lei in Nazionale, Rebecca Taccardi, Larissa Lamacchia e Daniela Capolupo. Lapolla insieme all'aiuto di Capolupo sono i nuovi responsabili del team, dopo l'avvincendamento all'uscente Persia.

QUI VALDAGNO

Dall'alto lato, Elena Tamiozzo è la capitana delle vicentine, sempre condotte da Eddy Randon, con l'altra giocatrice esperta Elisabetta Lorenzato, a far da chioccie al team di Under 20 che si affaccia ai campionati senior e che la maggior parte è in Nazionale Italiana Under 17, escluse il portiere Teresa Parlato, Marta Cerato e Chiara Cestonaro che sono già over 17. Sofia Bertinato, Ludovica Rossetto, Anna Orsato, Iole Floriani e Stella Rossato, è il gruppo di ragazze che già giocano insieme da diversi anni e che giocano regolarmente a fianco delle più esperte.

Proprio il gruppo guidato da Eddy Randon ha partecipato alla WSE Champions League Women, vincendo una gara in Francia e qualificandosi così ai Quarti di Finale, il miglior risultato dal 2018 (Molfetta 2018 e Molfetta 2017), cioè tra le miglior otto in Europa.



Ritornando in Campionato, dopo tre gare giocate in testa c'è la Decom Roller Matera a 9 punti, contro i 6 di Valdagno e Rotellistica Scandianese.