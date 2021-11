Hockey pista: Sandrigo tenta il colpo a Bassano, ma l'Ubroker recupera, pareggia e vince per 4-3

Un colpo da maestro di Cancela a 2' dal gong finale regala all'Ubrocker Bassano un successo sofferto e di misura contro un Telea Medical Sandrigo gagliardo trascinato da Jeronimo Garcia e che ha lottato fino all'ultimo: i giallorossi vincono 4-3. Il Sandrigo, privo di Pozzato, disputa una partita di tutto rispetto, chiudendo la prima frazione avanti di due goal e tenendo bene il campo anche nella ripresa.

Bassano che grazie alla qualità offensiva e ad un Català in forma ottimale è riuscito a prendersi un derby sofferto, lasciando gli ospiti al penultimo posto in classifica.

La formazione di Franco Vanzo torna a casa con l'amaro in bocca nonostante una prestazione di livello ed avrà già l'occasione per rilanciarsi sabato prossimo contro il Monza al PalaSport di casa.

Buone notizie dall'infermeria di Sandrigo con il rientro dal 1' di Pallares e la prima convocazione per Gavioli, rientrati dai malanni fisici di inizio torneo.

TABELLINO - UBROKER H.BASSANO 1954 - TELEA MEDICAL SANDRIGO H., 4-3 (1-3, 3-0)

UBROKER: Catala, Amato (C), Coy, Cancela, Ambrosio - Muglia, Scuccato, Baggio, Luna, Nicoletti E - All. Crudeli

TELEA MEDICAL: Dal Monte M, Pallares, Neves, Garcia J, Cacau - Poletto (C), Gavioli G, Rigon N, Menin, Cocco C - All. Vanzo

MARCATORI: 1t: 13'46" Garcia J (S), 18'21" Cancela (tir.dir) (B), 19'06" Garcia J (S), 23'58" Neves (S) - 2t: 2'56" Cancela (B), 9'47" Ambrosio (B), 23'17" Cancela (tir.dir) (B)

ARBITRI: Luca Molli di Viareggio (LU) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)

NOTE: Espulsioni: 1t: 18'21" Poletto (2') (S)