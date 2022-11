Hockey pista, Mondiali: gli azzurrini dell'under 19 nella storia, in finale con l'Argentina. Battuto il Portogallo con 6 gol vicentini!

L'Italia Under 19 entra nella storia dell'hockey pista mondiale, vincendo (venerdì 4 novembre 2022) la Semifinale per 6-3 ed entrando per la prima volta nella sua storia nella Finale Mondiale. Affronterà sabato 5 novembre 2022 alle ore 23 e 30 ora italiana (ore 19 e 30 locali) l'Argentina padrona di casa, che già ha sconfitto gli azzurri nel girone di qualificazione per 8-4. L'albiceleste ha sconfitto la Spagna ai supplementari dopo una partita infinita. Attese più delle 6000 persone ufficialmente comunicate dall'organizzazione, per un trionfo dell'Hockey pista giovanile mondiale che mai aveva avuto una platea di questa caratura.



IL MATCH VINTO CON 6 GOL VICENTINI CONTRO IL PORTOGALLO

Inizio fulminante degli azzurrini che sorprendono il Portogallo: uno-due di Giulio Piccoli con due conclusioni ravvicinate con l'aiuto della difesa avversaria che nulla ha potuto sulla velocità del vicentino, tra cui l'ultima percussione in centro area, rimasto indisturbato in centro area.

Determinatissima l'Italia che firma il 3-0 ancora con il talento del Trissino. Il Portogallo rientra subito in gara con la rete su tiro diretto di Sanches, ma fatica a tessere una trama grazie alla costante marcatura degli italiani. Aumenta la pressione la squadra di Vaz ed al minuto 19 rigore inevitabile su Rodrigues Pernas.

Cambio della panchina, perchè arriva tra i pali Thomas Mechini ed il viareggino para con il pattino sulla linea. A due minuti dalla fine Rodrigues impatta il 3-2, in una delle tante ripartenze lusitane, ma sul "groppo" c'è il quarto centro non realizzato in superiorità numerica in contrattacco, ben parato dal portiere Fernandes.

Nel secondo tempo il Portogallo parte subito a spron battuto, colpisce un palo con Oliveira ma la formazione di Bertolucci alza la testa e addirittura realizza due reti in due minuti. Gioele Piccoli in percussione in velocità con l'alzata e schiacciata vincente e Cardella in scambio veloce al limite dell'area. Rodrigues su rigore non riesce a superare Mechini, rientrato solo per neutralizzarlo. Cardella fallisce un tiro diretto al 12' sul cartellino blu di Martins ed a cinque dalla fine altra occasione chiara di Diquigiovanni su tiro diretto ma non riesce ad impattare.

Portogallo mette il full-gas: colpisce due pali e Mechini compie un paio di parate decisie per mantenere i due gol di vantaggio. Anche gli azzurrini sbagliano almeno tre contropiedi chiarissimi, tra Cardella e Diquigiovanni. A 3 minuti dalla sirena Henriques riesce finalmente a ridurre la distanza sull'ennesima azione in area. A pochi secondi dalla fine l'Italia insacca il gol della storia, il sesto di Diquigiovanni.

«Dalle sconfitte abbiamo imparato a vincere e nonostante i pochi giorni di preparazione sono riuscito ad infonderlo ai miei ragazzi - spiega un emozionato Alessandro Bertolucci. I due portieri hanno sfoderato una prestazione incredibile. Ci siamo concentrati sull'aspetto tattico e mentale che nel passato ci avevamo penalizzato».

Sarà la finale Mondiale contro i padroni di casa a suggellare già un Mondiale che entra di diritto nella storia italiana.

TABELLINO SEMIFINALE MONDIALE UNDER 19 MASCHILE - PORTOGALLO - ITALIA, 3-6 (2-3, 1-3)

PORTOGALLO: Fernandes, Martins, Sanches (C), Oliveira, Henriques - Rodrigues, Vigario, Santos, Inacio, Duro -

ITALIA: Raveggi, Piccoli Gio, Diquigiovanni, Piccoli Giu, Cardella - Bozzetto, Pesavento, Barbieri, Volpe, Mechini - Coach: Bertolucci

RETI: 1t: 3'12" Piccoli Giu (I), 3'39" Piccoli Giu (I), 6'32" Piccoli Giu (I), 8'45" Sanches (dir.shot) (P), 22'33" Rodrigues (P) - 2t: 3'07" Piccoli Gio (I), 5'03" Cardella (I), 21'48" Henriques (P), 24'57" Diquigiovanni (I)

ESPULSIONI: 1st: 8'45" Piccoli Giu (2') (I) - 2nd: 12'20" Martins (2') (P), 24'57" Fernandes (2') (P)

ARBITRI: Gonzalez (Spa) Insua (Argentina)



Nazionale Italia Under 19 - Commissario Tecnico Alessandro Bertolucci

PORTIERI: Thomas Mechini (Pumas Viareggio), Jacopo Raveggi (Amatori Lodi), Mattia Taiti (Forte dei Marmi)

ESTERNI: Alessandro Amatulli (Giovinazzo), Ettore Barbieri (Hockey Breganze), Liam Bozzetto (Amatori Lodi), Matteo Cardella (Montecchio Precalcino), Leonardo Diquigiovanni (Sandrigo Hockey), Michele Pesavento (Pumas Viareggio), Gioele Piccoli (Trissino), Giulio Piccoli (Trissino), Tommaso Volpe (Hockey Breganze)