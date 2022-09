Hockey pista: la Supercoppa Italiana al Trissino che batte Sarzana al PalaDante, 10-5

Il Trissino alza la sua prima Supercoppa Italiana, la 17esima della serie. Ritorna in Veneto dopo 7 anni la Supercoppa Italiana succedendo a Breganze. Una vittoria mai messa in discussione anche in questa seconda gara dopo il 7-2 dei primi 50 minuti.

Sempre decisivo il primo tempo, come l'andata: 2-0 dopo pochi minuti, due colpi individuali di Giulio Cocco.

Al 9' triplica Mendez sull'assist del valdagnese e Malagoli a sua volta va in rete sull'assist di Mendez. Fatica la Gamma Innovation a trovare la risposta offensiva che riesce a trovare solo a 5 minuti dalla fine con il materano Festa con un tiro dalla media distanza. Gavioli risponde subito sul 5-1 dalla stessa mattonella, ma prima dell'intervallo ancora Festa timba dal tiro di rigore.

L'avvio della ripresa vede ancora i padroni di casa macinare un gioco preciso anche se il ritmo scende con il passare dei minuti. Mendez apre poi Perroni risponde. L'argentino Ortiz dal tiro diretto firma il 6-4. Ma basta un timeout ai blucelesti a ritornare a più cinque, Pinto e due reti di Mendez. Gli ultimi sussulti sono di Festa e Cocco, e l'unica macchia del match è il cartellino rosso inferto a Corona per un intervento scomposto su Cocco proprio allo scadere.

Appuntamento per la Supercoppa Europea sabato e domenica 17 e 18 settembre a Follonica ed il contemporaneo inizio di Campionato di Serie A1.

TABELLINO - G.S. HOCKEY TRISSINO - GAMMA INNOVATION H. SARZANA, 10-5 (5-2, 5-3)

TRISSINO: Zampoli, Cocco, Galbas J, Mendez, Ipinazar - Pinto (C), Malagoli, Gavioli, Schiavo, Bovo - Allenatore: Bertolucci

SARZANA: Corona, Borsi, Garcia J, Ortiz, De Rinaldis - Alonso, Festa, Perroni, Rispogliati, Bianchi - Allenatore: De Rinaldis

RETI: 1t: 4'17" Cocco (T), 5'31" Cocco (T), 8'57" Mendez (T), 11'00" Malagoli (T), 19'39" Festa (S), 19'56" Gavioli (T), 23'15" Festa (rig) (S) - 2t: 1'39" Mendez (T), 3'37" Perroni (S), 5'42" Ortiz (tir.dir) (S), 6'38" Pinto (T), 10'01" Mendez (T), 11'07" Mendez (T), 23'18" Festa (S), 23'43" Cocco (T)

Espulsioni: 1t: 23'15" Ipinazar (2') (T) - 2t: 23'43" Corona (rosso) (S)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Andrea Davoli di Modena



ALBO D'ORO SUPERCOPPA ITALIANA

2005 Follonica

2006 Follonica

2007 Bassano

2008 Follonica

2009 Bassano

2010 Valdagno

2011 Valdagno

2012 Valdagno

2013 Viareggio

2014 Forte dei Marmi

2015 Breganze

2016 Lodi

2017 Forte dei Marmi

2018 Lodi

2019 Forte dei Marmi

2021 Forte dei Marmi

2022 Trissino