Hockey pista, Europeo: l'Italia femminile batte la Francia ed è terza, in rosa la vicentina Ghirardello

Si riconferma la medaglia di bronzo per la nazionale italiana femminile di hockey su pista che ieri sera sabato 16 ottobre 2021, battendo la Francia 4-1, ha confermato l’ottimo piazzamento del 2018, ultimo europeo disputato prima della pandemia. Le azzurre hanno agevolmente battuto la Francia (per la seconda volta in questo europeo) chiudendo il primo tempo avanti 3-0 grazie alla doppietta di Pamela Lapolla e al gol di Francesca Maniero. A inizio ripresa, le azzurre hanno allungato con il 4-0 di Giulia Galeassi e solo nel finale, a risultato ormai acquisito, la Francia ha segnato il gol della bandiera. Protagonista del match il difensore di Breganze (Vicenza) Erika Ghirardello, 24 anni che gioca in club spagnolo.

La trasferta di Luso in Portogallo si porta dietro anche il sapore amaro di un argento sfuggito d’un soffio nella sfida decisiva contro le stesse lusitane, finita 3-2 per le padrone di casa e macchiata da gravi errori arbitrali che ne hanno condizionato l’esito. Ieri sera, nella finale per il titolo, l’inarrivabile Spagna ha messo in fila il sesto successo di fila conquistando di nuovo il titolo battendo il Portogallo 5-3.

I RISULTATI DELLE FINALI DELL'ERUROPEO FEMMINILE DI HOCKEY

Finale 3°/4° posto - Italia vs Francia 4-1

Finale 1°/2° posto - Spagna vs Portogallo 5-3

CLASSIFICA FINALE DELL'EUROPEO 2021 DI HOCKEY SU PISTA

Oro: Spagna

Argento: Portogallo

Bronzo: Italia

4° class.: Francia

5° class.: Inghilterra