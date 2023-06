Hockey pista, finale scudetto, gara-4: Trissino ad un passo, ma si gioca a Forte dei Marmi

La Finale Scudetto sembra aver preso la via di Trissino, ormai ad una sola vittoria dalla conquista del suo terzo Scudetto, il secondo consecutivo. Ma l'ultima gara, storicamente, è sempre la più difficile da vincere, soprattutto quando si guarda indietro, ai 150 minuti delle finali e quasi 300 giorni di lavoro che hanno contraddistinto questo meraviglioso atto finale del 100esimo Campionato di Serie A1 di hockey su pista.

Il PalaForte sarà teatro di un evento così importante e così decisivo, e spesso ha determinato le sorti finali del Campionato. E' una pista però stregata per i vicentini blucelesti, perchè non vincono dal 26 maggio 2022, dal 3-2 che regalava la Finale Scudetto. Un match contraddistinto da un Trissino sempre in vantaggio poi parzialmente recuperato dalla doppietta di Gil: è stata l'unica vittoria dei vicentini nella recente storia di questo duello.

QUI GDS IMPIANTI VERSILIA FORTE

La squadra rossoblu ritrova il fuoriclasse Marc Gual, squalificato una giornata dopo il cartellino rosso al termine di Gara-2, che potrebbe dare quel ritmo in più che non si è visto nell'ultima partita.

L'obiettivo del team di Mirco De Gerone è di ritrovare quanto di buono visto nei primi 100 minuti, ritrovando ritmo e precisione che avevano messo in apprensione gli avversari in più occasioni.



QUI HC TRISSINO

Il Trissino, invece, con due atleti a metà servizio, dovrà cercare di chiudere subito i conti per non rischiare il ritorno della GDS Impianti, in un momento in cui la condizione fisica è al massimo stagionale. La difesa è stata la chiave per vincere Gara-3, mantenendo a zero il passivo, ed al contempo un aumento considerevole della percentuale sottorete.

In ogni caso siamo agli sgoccioli di una Finale Scudetto tra le più appassionanti delle ultime stagioni.

LA DIRETTA DI MERCOLEDI' 7 GIUGNO

Finale Scudetto - Gara-4 - Mercoledì 7 Giugno 2023 - ore 20:45 - PalaForte di Forte dei marmi (LU)

GDS IMPIANTI VERSILIA HOCKEY FORTE - G.S. HOCKEY TRISSINO - Serie 1-2

Arbitri: Alessadro Eccelsi di Novara e Filippo Fronte di Novara

DIRETTA sul canale youtube della FISR Hockey Pista con il commento di Francesco Ferrari e Michele Nannini

CALENDARIO PLAYOFF - FINALE SCUDETTO (al meglio delle cinque gare)

Gara-1: Sabato 27 maggio 2023 (4-5) - Gara-2: Mercoledì 31 maggio 2023 - Gara-3: Domenica 4 giugno 2023 - Eventuale Gara-4: Mercoledì 7 giugno 2023 - Eventuale Gara-5: Domenica 11 giugno 2023

Finale Scudetto - G.S. Hockey Trissino x GDS Impianti Versilia Hockey Forte (serie 2-1)

Gara-1 a Forte, Gara-2 e Gara.3 a Trissino, Gara-4 a Forte, Eventuale Gara-5 a Trissino