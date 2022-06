Hockey pista, finale scudetto: gara-2 a Trissino contro il Lodi, nella serie in vantaggio i vicentini (1-0)

Tutto pronto questa sera alla pala Dante di Trissino (Vicenza) per gara-2 (serie al meglio di 5 gare) della finale scudetto di hockey su pista di serie A1 maschile. Inizio del match alle 20 e 45. Nel palasport è stata addirittura montata una tribuna aggiuntiva per l’occasione e l’impianto registra il tutto esaurito.

In pista il Trissino e il Lodi che si contendono il tricolore della stagione 2021-2022: in semifinale i vicentini hanno battuto il Forte dei Marmi e i lombardi invece il Follonica.

I bianco-azzurri di coach Bertolucci hanno vinto gara-1 al pala Castellotti per 5-2 e sembrano avvantaggiati.



Ma il coach dei vicentini invita alla prudenza. Tutta Trissino vuole lo scudetto a 74 anni dal quel successo memorabile. Il Lodi da parte sua è costituito da importanti individualità tecniche. La forza del Trissino sta nel gruppo squadra nonostante vi siano dei fuoriclasse come il giovane valligiano Cocco conteso dalle squadre di mezza Europa.Comunque vada stasera ci sarà gara-3 domenica 12 giugno sempre a Trissino.