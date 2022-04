Hockey pista femminile: Valdagno umilia Forte Versilia (11-0)

Le biancocelesti di coach Eddy Randon si presenteranno il giorno di Pasqua a Forte dei Marmi per la finale di Coppa Italia (già conquistata nel 2021) contro il Matera femminile, dopo una larghissima vittoria contro il Versilia Roller.

Sabato sera 9 aprile la squadra femminile di HC Valdagno ha vinto per 11-0 la sfida contro le toscane del Forte Versilia Rolleri. Con la vittoria le vicentine riagganciano in testa alla classifica di campionato le eterne rivali di Matera.

Le biancocelesti sono scese in pista con la formazione titolare. Sono subito le laniere a farsi in avanti e a 4' Santochirico realizzail primo gol. Si ripete a 9' dalla fine del primo tempo portando la squadra sul 2-0; 5" dopo Anna Orsato realizza la rete del 3-0.

Nella ripresa capitan Tamiozzo e compagne dilagano. Santochirico realizza altre due reti, e poi Cestonaro, Tamiozzo e Bertinato portano la sfida sul 8-0. Poi coach Randon fa entrare in campo l'under 16 Ludovica Rossetto che fresca negli ultimi 8 minuti segna tre reti. Ed è 11-0.

TABELLINO - VALDAGNO-FORTE VERSILIA, 11-0 (3-0)

HC VALDAGNO: Parlato, Santochirico, Lorenzato, Cestonaro, Tamiozzo, Rossetto, Bertinato, Orsato, Floriani, Rossato.

Allenatore: Randon.

FORTE VERSILIA ROLLER: Masetti, Raffaeli, Iannaccone, Farioli, Annese, Palagi, Barahmandpour, Fiorini.

Allenatore: Crudeli.

ARBITRO: Pigato di Montecchio Precalcino.

Reti - Pt: 3’ 45” e 15’ 11” Santochirico (V), 15’ 16” Orsato (V). St: 3’ 25” e 9’ 04” Santochirico (V), 3’47” Cestonaro (V), 7’19” Tamiozzo (V), 10’ 47” Bertinanto (V), 12’ 11, 15’ 13” e 17’09” Rossetto (V).