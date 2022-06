Hockey pista femminile: lo scudetto è del Valdagno che ha battuto Matera di misura (4-3)

Il Valdagno domenica 12 giugno 2022 ad ora di pranzo al palaLido ha alzato invece lo Scudetto Femminile. Nella Final Four Femminile, la squadra di coach Eddy Randon esulta per il primo scudetto storico. Vittoria per 4-3 nella finalissima contro la Roller Matera, frutto di un ottimo primo tempo con la doppietta di Tamiozzo e le reti di Santochirico e di Lorenzato. Non riesce la rimonta, come è invece successo un anno fa a Forlì, delle lucane: non bastano i due gol di Maniero e la rete di Taccardi.

A sostenere le ragazze al palasport di casa circa 400 tifosi valdagnesi. La gara alla fine del primo tempo era già sul 4-1. Nella ripresa le vicentine hanno gestito il risultato però rischiando la rimonta della squadra fino a ieri detentrice dello scudetto e che un anno fa punì nel biancocelesti proprio in finale.



Ieri la squadra diretta da Randon era presente con la maglia scudettata tra i duemila tifosi del palaDante che hanno assistito alla vittoria del Trissino contro il Lodi con l'assegnazione dello scudetto agli uomini di coach Bertolucci.Insomma due scudetti, maschile e femminile, entrambi conquistati in terra vicentina.