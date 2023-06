Hockey pista femminile: la tripletta di Tamiozzo del Valdagno non basta per vincere lo scudetto, sul podio Roller Matera

E' la Decom Roller Matera ad esultare per la terza volta in questa stagione, alzando lo Scudetto dopo aver conquistato Supercoppa Italiana e Coppa Italia, il "triplete" nazionale.

Un successo arrivato a metà gara con il risultato finale di 4-3, ma il Valdagno non è mai stato così vicino alle dominatrici della stagione.

Una grande cornice di pubblico alla Tensostruttura di Matera che premia il progressivo interesse che suscita il settore femminile in Italia.

IL MATCH CHE E' VALSO LO SCUDETTO FEMMINILE

Avvio a spron battuto per la Decom: Luisa La Macchia sblocca il risultato, deviando in rete la pallina in una confusa mischia davanti al portiere valdagnese. La risposta valdagnese arriva immediata, prima con Tamiozzo in azione personale poi con Rossetto in ribattuta ma Meneghello è attentissima. La partita non lesina occasioni ed emozioni e soprattutto importanti parate da ambo i lati, ma il Valdagno riesce a pareggiare i conti al 20', quando la solita caparbia Elena Tamiozzo si invola in contropiede rubando la palla a centropista. Pochi secondi rimane in parità il match ancora una volta, perchè a pendere l'ago della bilancia a favore delle padrone di casa è la fuoriclasse Berta Tarrida. Un'alzata e schiacciata al limite dell'area è il gol più bello della stagione, insieme al palo-gol che ne determina il temporaneo 2-1.

Ad avvio ripresa un fallo in area su Tarrida dà la possibilità alle lucane di ampliare il gap: capitan Lapolla su rigore firma il 3-1.

Parlato blocca il tiro diretto su Tarrida e il portiere recoarese neutralizza tante occasioni delle lucane, determinate a vincere il trofeo nazionale. Pamela Lapolla realizza la sua tripletta personale in contrattacco (4-1). La partita però non sembra finita perchè Valdagno dimostra grande personalità e carattere: Rossetto lancia in contrattacco il suo capitano Tamiozzo che centra il 4-2.

Pochi secondi dopo ancora Tamiozzo realizza la sua personale tripletta, riducendo il gap sul 4-3.

La Decom Roller Matera però riesce a contenere il ritorno delle vicentine e conclude riuscendo ad alzare il secondo Scudetto, dopo la vittoria del 2020-2021, il quarto della città dei Sassi.

TABELLINO - FINALE SCUDETTO - DECOM ROLLER MATERA - HOCKEY VALDAGNO, 4-3 (2-1, 2-2)

Domenica 11 giugno 2023 - ore 18:00 - Tensostruttura di Matera

DECOM MATERA: Meneghello, Lapolla (C), Maniero, Tarrida, Lamacchia Lui - Taccardi, Lamacchia Lar, Capolupo, Di Cuia, De Biasi - All. Lapolla

VALDAGNO: Parlato, Cerato, Lorenzato, Tamiozzo (C), Rossetto - Bertinato, Orsato, Cestonaro, Rubega, Rossato - All. Randon

RETI: 1t: 2'35" Lamacchia Lui (RM), 20'39" Tamiozzo (VAL), 21'43" Tarrida (RM) - 2t: 7'11" Lapolla (rig) (RM), 15'22" Lapolla (RM), 18'52" Tamiozzo (VAL), 23'34" Tamiozzo (VAL)

ESPULSIONI: 2t: 10'51" Tamiozzo (2') (VAL)

ARBITRI: Joseph Silecchia (Giovinazzo) Francesco Stallone (Giovinazzo)