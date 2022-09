Hockey pista, Europei U17 - Il bronzo al collo di tre vicentini: Antonio e Giovanni Tagliapietra e Marco Tomba

L’Italia si tiene al collo il bronzo europeo. Lo fa, come un anno fa a Paredes, battendo nella finale per il terzo posto una Francia sempre molto scomoda da affrontare, che anno dopo anno fa passi avanti verso le prime della classe europee.

IL MATCH ITALIA-FRANCIA DECISO AI SUPPLEMENTARI

Nell’edizione che si è conclusa nel fine settimana a San Sadurnì d’Anoia, in Spagna, agli azzurri under 17 sono serviti i supplementari per avere ragione dei transalpini. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, in coda a una partita scialba nella prima parte e decisamente più divertente nella parte finale, gli azzurri hanno trovato i gol della vittoria nei tempi supplementari. A sbloccare il risultato ci ha pensato, al primo minuto de primo supplementare, un tiro dalla distanza di capitan Colamaria che ha indovinato una palombella mortifera capace di superare l’ottimo Oliviero.

Il raddoppio è arrivato sull’ultima azione azzurra, con la Francia sbilanciata in avanti, grazie a un contropiede Uva-Giovanni Tagliapietra chiuso dal bomber vicentino.



PER GLI AZZURRI CON LA FRANCIA LA REAZIONE DOPO LA SCONFITTA CON I CAMPIONI DI SPAGNA

Il successo azzurro premia una squadra che è riuscita, in meno di 24 ore, ad assorbire il contraccolpo della pesante sconfitta contro la Spagna (7-0).

Contro i francesi non è stata una grande Italia, ma certamente una Italia determinata a portare a casa la medaglia ad ogni costo, anche superando momenti difficili come due errori pesanti dal dischetto dei 7.40 metri che avrebbero potuto chiudere prima la gara, o come la gestione dei falli di squadra, saliti a 9 quando ancora dovevano concludersi i tempi regolamentari.

ANCORA INARRIVABILI SPAGNA E PORTOGALLO

Il bronzo premia comunque il lavoro di un gruppo che ha dato tutto, pur non riuscendo nè a vincere nè a segnare contro Spagna e Portogallo.

Un segnale d’allarme che dovrà essere la base per il lavoro del prossimo anno che porterà all’edizione numero 42 del campionato europeo under 17 maschile.

A OTTOBRE I MONDIALI SENIOR E U19 IN ARGENTINA

Quello che si chiude a San Sadurnì è il primo e ultimo campionato europeo della stagione. L’obiettivo si sposta ora su San Juan, in Argentina, dove a fine ottobre inizieranno i mondiali senior maschile e femminile e under 19 maschile.

ALL'EUROPEO IN FINALE SPAGNA E PORTOGALLO HANNO DATO SPETTACOLO

Nella finale del campionato europeo, di fronte ad un Ateneu gremito da oltre duemila persone, Spagna e Portogallo hanno dato vita ad una gara spettacolare, ricca di gol e di ribaltamenti di fronte. Alla fine l’hanno spuntata i padroni di casa che si sono imposti per 7-6, confermando il titolo vinto lo scorso anno a Paredes (Portogallo).

TABELLINO - ITALIA - FRANCIA 2-0

MARCATORI. 0.50 del primo supplementare, Colamaria; 4.40 del secondo supplementare, G.Tagliapietra.

ITALIA: Mugnaini, G.Tagliapietra, Tomba, De Bari, Colamaria, Uva, Bracali, Carrieri, Polverini, Maggi. All. Giudice.

FRANCIA: Guibert, Gaucher, Lozach, Gomes, Gelebart, Garcia, Bellotto, Noel, Garro, Oliviero. All. Savreux.

ARBITRI: Villar e Perez (Spa)

NOTE: Espulsi per 2’ Gomes nel primo tempo e Gaucher nel primo tempo supplementare

QUARTI DI FINALE

Italia - Inghilterra 11-0

Francia - Germania 5-1

Portogallo - Svizzera 14-0

Spagna - Andorra 11-0

SEMIFINALI 5°/8° POSTO

Svizzera - Germania 2-4

Andorra - Inghilterra 1-2

SEMIFINALI 1°/2° POSTO

Portogallo - Francia 2-0

Spagna - Italia 7-0

FINALI

Finale 7°/8° posto - Svizzera vs Andorra 4-3

Finale 5°/6° posto - Germania vs Inghilterra 4-3

Finale 3°/4° posto - Italia vs Francia 2-0 (dopo i supplementari)

Finale 1°/2° posto - Spagna vs Portogallo 7-6