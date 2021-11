Hockey pista, Europei: parla vicentino la nazionale azzurra che lunedì esordisce in Portogallo contro la Spagna

Giovedì scorso, 11 novembre, a Montebello (Vicenza), di fronte ad una buona cornice di pubblico e a un nutrito gruppo di ragazzini che ha accolto gli Azzurri con grande entusiasmo, lo spettacolo non è mancato. Nel primo tempo l’Italia ha mostrato grande intensità e una notevole brillantezza e ha fornito confortanti indicazioni. Passati in vantaggio con un rovescio di Cocco al 7’, gli uomini di Bertolucci hanno allungato sul 4-0 con Ipinazar, Malagoli (su assist di Verona) e Banini. Al 20’, dopo un’espulsione temporanea di 2’ sanzionata a Gavioli, Malagoli ha firmato in inferiorità la quinta rete, mentre Illuzzi e Compagno hanno chiuso il primo tempo sul 7-0.

Nella ripresa i ritmi di sono assottigliati e il Montebello ha accorciato con Nicoletti e Brendolin, mentre Ipinazar ha messo il sigillo sull’8-2. Tra i pali si sono equamente alternati per 20’ Barozzi, Gnata e Sgaria.

LA NAZIONALE AZZURRA DI HOCKEY SU PISTA IN PORTOGALLO AGLI EUROPEI

Domani domenica 14 novembre 2021 l’Italia entrerà in clima europeo con la prova pista del parquet del Pavilhão Multiusos di Paredes in Portogallo dove, da lunedì 15 a sabato 20, si disputerà la 54esima edizione dei Campionati Europei.

Sarà un torneo breve, composto da sei squadre, con un girone all’italiana al termine del quale le prime due qualificate disputeranno la finale per l’oro, la terza e la quarta giocheranno per il bronzo, mentre le ultime si affronteranno nella finale per il quinto posto.

LE PARTITE DELLA NAZIONALE AZZURRA DI HOCKEY SU PISTA

La Nazionale sarà immediatamente protagonista nella gara di apertura proprio lunedì 15 novembre 2021 (ore 16.30 ora italiana) contro la temibile Francia, in una gara trasmessa in diretta tv su Rai Sport (57 del digitale terrestre) e in streaming su RaiSportWeb e FISR TV.

Martedì è previsto che gli azzurri incontrino la Spagna, mercoledì i padroni di casa del Portogallo, giovedì sarà la volta del match con Andorra, venerdì 19 novembre 2021 la Germania. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport (anche da RaiPlay).