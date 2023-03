Hockey pista, Coppa Italia femminile: Matera batte Valdagno e alza il suo primo trofeo iridato

Rimane imbattuta la Decom Roller Matera in questa stagione 2022-2023, alzando anche il secondo trofeo nazionale dopo la Supercoppa. La Coppa Italia arriva per la prima volta a Matera, il quinto trofeo in Basilicata, dopo i 3 scudetti (2 HP Matera, 1 Roller Matera) e come detto la Supercoppa Italiana 2022.

Una Coppa Italia quanto mai sofferta per le lucane, contro un Valdagno che non è mai stato domo e che ha dimezzato il gap per due volte. Le vicentine si sono ben comportate in difesa, limitando il gioco della Roller Matera (comunque sempre molto incisivo) ed in particolare gli attacchi della bomber Tarrida e di Pamela Lapolla. Solo al 14esimo minuto, sblocca lo 0-0 sul tabellone la fuoriclasse catalana, trovata libera dall'assist profondo della Taccardi. Valdagno cerca di ripartire ma viene spesso bloccato, un po' da errori di precisione, ma anche sui continui anticipi di Maniero e compagne. Il raddoppio delle biancoblu viene firmato proprio da capitan Lapolla, diventata anche l'allenatrice della squadra da alcune settimane: una pallina vagante in area, non viene spostata dalle difensori venete, e la lucana, a porta praticamente sguarnit. insacca il 2-0 a 44 secondi dalla sirena.

Il secondo tempo si apre col cartellino blu ai danni di Taccardi, e dal conseguente tiro diretto è la capitana valdagnese Elena Tamiozzo a dimezzare il gap (2-1). Sono tre le azioni pericolose per il team di Randon nella ripresa con Tamiozzo, Rossetto e Orsato ma a questo punto Meneghello neutralizza. Valdagno si sbilancia per arpionare il pareggio ma da un mancato disimpegno, arriva la terza marcatura firmata da Rebecca Taccardi, servita in no-look da Tarrida. Maniero si arrabbia platealmente per un mancato fallo da rigore ed il suo cartellino blu fa riaprire ancora il match.

Ancora dal tiro diretto è implacabile Elena Tamiozzo per il 3-2 a 3 minuti dalla fine. E' tutto per tutto per Valdagno, ma al contempo un'azione di prima del Matera con Lapolla, Taccardi e Luisa Lamacchia trova il gol più bello della serata per il 4-2.

5-2 firmato ancora da Lapolla col tiro dalla media distanza che regala la prima Coppa Italia al sodalizio lucano e firma due delle tre competizioni nazionali.

TABELLINO - DECOM ROLLER MATERA - HOCKEY CLUB VALDAGNO, 5-2 (2-0)

Decom Roller Matera: Meneghello, Tarrida, Lapolla (C), Maniero, Lamacchia Lui - Taccardi, Lamacchia Lar, Capolupo Dan - All. Lapolla

Valdagno: Parlato, Cerato, Tamiozzo (C), Rossetto, Orsato - Bertinato, Lorenzato, Cestonaro, Floriani, Rossato - All. Randon

Marcatori: 1t: 14'51" Tarrida (RM), 24'14" Lapolla (RM) - 2t: 7'55" Tamiozzo (tir.dir) (V), 14'56" Maniero (RM), 21'33" Tamiozzo (Tir.dir) (V), 22'24" Lamacchia Lui (RM), 23'07" Lapolla (RM)

Espulsioni: 2t: 7'55" Taccardi (2') (RM), 21'33" Maniero (2') (RM)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate (MB) e Luca Lossi di Viareggio (LU)