Hockey pista: ai Mondiali U17 in Spagna segna anche il vadagnese Marco Tomba e l'Italia va in semifinale

Fila tutto per il verso giusto nella partita tra Italia e Inghilterra, valevole per i quarti di finale del campionato europeo under 17 di hockey su pista. La nazionale di Massimo Giudice si impone per 11-0 sugli inglesi ed è la prima semifinalista del torneo. Venerdì 23 settembre 2022 alle 21 affronterà la vincente di Spagna - Andorra, partita che vede i padroni di casa e campioni d’Europa in carica super favoriti per il passaggio del turno.



LA PARTITA ITALIA-INGHILTERRA, 11-0

Nel quarto di finale contro l’Inghilterra gli azzurri non hanno mai corso rischi. In vantaggio dopo nemmeno due minuti grazie al primo gol in azzurro di Francesco Carrieri, hanno dominato in lungo e in largo la gara lasciando agli avversari pochissime occasioni sulle quali il portiere Marco Mugnaini è stato semplicemente perfetto.

Dopo avere sbloccato il risultato, l’Italia ha progressivamente ampliato il vantaggio, sfruttando al meglio le occasioni, anche su tiro da fermo dove spicca il 2 su 2 del breganzese Giovanni Tagliapietra sui tiri diretti e il gol di De Bari su rigore nella ripresa.

Alla fine lo score azzurro porta le firme di Carrieri, Tomba (Valdagno), Giovanni Tagliapietra e Colamaria, tutti autori di doppiette, e di Polverini, Antonio Tagliapietra (Breganze) e De Bari.

Da segnalare, nella ripresa, l’esordio tra i pali di Filippo Poletti, il più giovane della squadra azzurra, classe 2008. Per lui un “clean sheet” impreziosito da alcune belle parate nel finale, quando gli inglesi hanno trovato più spazio nelle maglie ormai larghe della difesa azzurra.

Venerdì 23 settembre di sera alle 21 l’Italia tornerà in pista per la semifinale e l’avversario sarà probabilmente la Spagna. Dopo il KO contro il Portogallo, agli azzurri servirà la partita perfetta per sovvertire i pronostici di questo europeo e sorprendere l’Europa hockeystica.

TABELLINO - ITALIA-INGHILTERRA 11-0 (primo tempo: 6-0)

MARCATORI: 1.17 Carrieri, 4.33 G.Tagliapietra (TD), 5.59 Carrieri, 6.46 G.Tagliapietra, 9.56 Tomba, 15.24 Polverini (TD). Nella ripresa: 1.31 Colamaria, 2.26 A.Tagliapietra, 3.07 Colamaria, 8.55 De Bari (R), Tomba.

ITALIA: Poletti, G.Tagliapietra, A.Tagliapietra, Tomba, De Bari, Colamaria, Bracali, Carrieri, Polverini, Mugnaini. All. Giudice.

INGHILTERRA: Holmes, Berry, Kay, Franks, Aitken, Hillam, Lawler, Bristow, Hosking, Henfrey. All. Amaral.

ARBITRI: Casimiro (Por) e Villar (Spa).

NOTE: Espulso per 2’ Lawler per due volte nel primo tempo.

DIRETTA STREAMING DELLE PARTITE DEL MONDIALE

World Skate Europe trasmetterà in diretta streaming tutte le partite del campionato europeo con telecronaca in lingua portoghese. Il link di WSE TV

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FISR Hockey Pista con telecronaca in italiano.

