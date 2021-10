Hockey pista, A1: Ubrocker Bassano impegnato a Monza nel posticipo

I giallorossi di coach Roberto Crudeli saranno in trasferta a Monza nella prima di campionato in posticipo: una partenza subito in salita

Si gioca stasera mercoledì 6 ottobre 2021 alle 20 e 30 in Brianza il posticipo di serie A1 di hockey su pista tra Ubrocker Bassano e TeamService Car Monza

Un incontro che chiude la prima giornata di campionato, tutto in salita per gli atleti di Bassano del Grappa. L'Ubrocker da una parte vorrebbe vendicare la sconfitta della scorsa stagione in Brianza, dall'altra i bassanesi di mister Crudeli hanno la panchina corta tra squalifiche "ereditate" dai play off della scorsa stagione e acciacchi. Tra gli indisponibili gravati da sanzione della giustizia sportiva due giocatori importanti come il bomber Mark Coy e il capitano Samuel Amato.



In casa Monza invece c'è abbondanza di giocatori e un gran rinnovo della rosa con un miglioramento ulteriore delle qualità tecnico sportive. Da citare tra gli altri gli arrivi in porta dello spagnolo Campor e nel ruolo di esterni dell'argentino Tombarindegui e dell'altro iberico Sergi Torné.