Hockey pista, A1: Trissino piega Montebello nel derby vicentino, 11-1

Il GS Hockey Trissino conquista al palaDante la13esima vittoria consecutiva proprio nel derby vicentino contro Tierre Chimica Montebello. E dietro di sé i biancocelesti lasciano il vuoto con ben 11 punti di vantaggio rispetto ai concorrenti più vicini, Follonica e Forte.

Un'altra prestazione super-convincente per i ragazzi di coach Alessandro Bertolucci con 11 gol segnati ed 1 solo subito contro Montebello, che le fanno guadagnare altri due punti in classifica generale. Una partita mai messa in discussione, con un netto 8-0 nel primo tempo che ha annichilito l'avversario.

Quattro reti per Giulio Cocco, fenomeno internazionale dai natali vicentini, ora secondo miglior marcatore del torneo.

IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI A1

Dietro le prime posizioni è bagarre aperta con la classifica che continua a compattarsi, partita dopo partita.

Il Galileo Follonica riesce a riprendere la GDS Impianti Forte al secondo posto ma è al secondo pareggio in tre gare: un altro avvio difficile per il team di Sergio Silva, sotto di 2-0, raddrizza e supera l'avversario, ma non riesce ad allungare, subendo il pareggio 4-4 a circa un minuto dalla fine, da un'altra prestazione a cinque stelle di Joan Galbas, 20 gol totali in 13 gare, secondo tra i marcatori di A1.

Un punto importante per Sarzana che sente la pressione del ritorno del Valdagno. Proprio i vicentini rendono infuocata questa seconda parte di stagione, vincendo con un risultato netto in casa della Bidielle Correggio per 7 reti a 1.

Molto emozionante il pareggio tra Lodi e Vercelli, in un braccio di ferro di occasioni ma anche di tensione dentro e fuori pista, vista anche la posta in palio, il quinto posto. L'Amatori lo mantiene, pareggiando in casa in un match complicato, dove entrambe hanno avuto le possibilità di portare a casa i tre punti.

Ora il Valdagno è a soli 4 punti dal quinto posto e le prossime giornate risulteranno ovviamente decisive per i playoff.

Proprio i vicentini affrontano al PalaLido nella città laniera il Forte dei Marmi ed è un match che potrebbe rappresentare il bivio in questa Serie A1.

TABELLINO G.S.H. TRISSINO - TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H.P., 11-1 (8-0, 3-1)

Trissino: Zampoli, Pinto (C), Cocco G, Garcia E, Ipinazar - Malagoli, Gavioli, Bars, Faccin, Zen - All. Bertolucci A

Tierre Chimica: Pertegato, Nicoletti D, Paiva, Fariza (C), Miguelez - Brendolin, Ghirardello, Fabris, Nardi - All. Chiarello

Marcatori: 1t: 1'04" Pinto (T), 1'40" Garcia E (T), 5'09" Cocco (T), 5'33" Cocco (T), 8'03" Bars (T), 10'31" Malagoli (T), 19'47" Gavioli (T), 24'57" Ipinazar (T) - 2t: 9'11" Cocco (T), 13'40" Cocco (T), 17'10" Nicoletti (tir.dir) (M), 18'16" Malagoli (T)

Espulsioni: 1t: 12'07" Fariza (2') (M) - 2t: 17'10" Pinto (2') (T)

Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Enrico Uggeri di Lodiù



TABELLINO - BIDIELLE CORREGGIO H. - WHY SPORT H.C. VALDAGNO, 1-7 (0-3, 1-4)

Bidielle: Errico, Zucchiatti (C), Fantozzi, Osorio, Thiel - Tudela, Casari, Caroli, Righi, Salines - All. Jara

Why Sport: Sgaria, Motaran, Piroli, Ciocale, Gonzalez - De Oro, Cocco M (C), Clodelli, Mir M, Fongaro - All. Mir D

Marcatori: 1t: 2'52" Gonzalez (V), 16'00" Motaran (V), 22'10" Gonzalez (V) - 2t: 5'17" Gonzalez (V), 13'03" Thiel (tir.dir) (C), 18'16" Motaran (V), 23'03" Ciocale (V), 24'57" Motaran (V)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Sergio Nicoletti di Castelgomberto (VI).



CLASSIFICA Serie A1 dopo 16esima giornata: Trissino 39 punti, Follonica 28, Forte 28, Ubroker Bassano 23, Vercelli 22, Sarzana 20, Grosseto 19, Valdagno 19, Montebello 16, Sandrigo 11, Monza 11, Correggio 7, Matera 0.

ALcuni scatti del derbyssimo al PalaDante di Trissino (foto: GSH Trissino-Facebook)