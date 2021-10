Hockey pista, A1: il Trissino corsaro nel derby a Valdagno fa 3-1

Si conferma al primo posto il GSH Trissino, firmando un solido 3-1 a Valdagno. Una condotta di gara precisa e con poche sbavature dove il portiere valdagnese Sgaria ha cercato di fermare Cocco & Co, apparsi meglio schierati in pista. I punteri Cocco e Malagoli firmano il 2-0 nel primo tempo, poi nella ripresa prima rete stagionale per Gavioli su tiro diretto, dopo che il Valdagno ha fallito un powerplay. Solo nel finale sul tiro diretto Motaran riesce a superare l'attento Zampoli. 5 vittorie su 5 ed è la più felice prima della pausa per la nazionale..

WHY SPORT H.C. VALDAGNO - G.S.H. TRISSINO, 1-3 (0-2, 1-1)

Why Sport Valdagno: Sgaria, Cocco M (C), Motaran, Ciocale, De Oro - Piroli, Gonzalez, Mir M, Clodelli, Fongaro - All. Mir D

GSH Trissino: Zampoli, Pinto (C), Ipinazar, Garcia E, Cocco G - Malagoli, Bars, Gavioli, Faccin, Zen - All. Bertolucci A

Marcatori: 1t: 2'40" Cocco G (T), 18'17" Malagoli (T) - 2t: 13'12" Gavioli (tir.dir) (T), 24'56" Motaran (rig) (V)

Espulsioni: 1t: 19'27" Gavioli (2') (T) - 2t: 6'42" Cocco G (2') (T), 22'11" Gonzalez (2') (V)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Franco Ferrari di Viareggio (LU)