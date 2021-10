Hockey pista, A1: il Montebello ferma sul pari il Bassano

E' terminato in pareggio (2-2) il derby a di mercoledì sera 27 ottobre a Montebello, dove l'Ubroker è stata sorpresa da un primo tempo aggressivo della squadra di casa, avanti di 2-0 con le reti di Paiva e Brendolin, che confermano entrambi l'ottimo momento di forma.

Solo nella ripresa la formazione di coach Crudeli ha trovato più fluidità e il gol prima con Scuccato e poi con la prima rete stagionale di Coy. Un pareggio che serve ad entrambe le formazioni vicentine per mettere un altro punticino alla classifica ma soprattutto per i giallorossi, la pausa di 30 giorni, dovrà servire per riordinare le idee.

TABELLINO - TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H.P. - UBROKER H. BASSANO 54, 2-2 (2-0, 0-2)

Tierre Chimica MONTEBELLO: Pertegato, Fariza (C), Nicoletti D, Paiva, Miguelez - Brendolin, Ghirardello, Fabris, Zordan, Nardi - All. Chiarello

Ubroker BASSANO DEL GRAPPA: Catala, Coy, Scuccato, Cancela, Ambrosio - Amato (C), Muglia, Baggio, Luna, Nicoletti E - All. Crudeli

Marcatori: 1t: 6'39" Paiva (M), 15'20" Brendolin (M) - 2p: 2'00" Scuccato (B), 10'14" Coy (B)

Espulsioni: 1t: 8'33" Miguelez (2') (M), 14'00" Cancela (2') (B)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Marco Rondina di Vercelli