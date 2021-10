Hockey pista, A1: Bassano corsaro a Monza, a 11" dalla fine un gol di Scuccato che porta alla vittoria

Un primo posticipo dai toni forti quello tra Monza e Bassano, terminato con un gol a 11 secondi dalla fine firmato da Andrea Scuccato su assist di Samuele Muglia sulla fascia destra. Un epilogo rocambolesco, di un match in cui il TeamServiceCar Monza ha cercato in tutti i modi di superare il portiere del Bassano, Adria Català, un vero e proprio muro invalicabile.

LA PARTITA AL PALA BIASSONO (MONZA BRIANZA)

I bassanesi, privi dei due cardini difensivi Coy e capitan Amato, fanno fatica nei primi minuti ma arrivano subirto al gol dopo 3 minuti con la spizzata di Cancela sull'assist di Muglia. Tamborindegui pareggia i conti con un tiro dalla distanza deviato dalla schiena di un difensore bassanese. Al 15' colpisce anche il bomber Ambrosio, servito da un assist smarcante di Scuccato per il parziale di 2-1. Poco dopo Lazzarotto fallisce un rigore.

Nel secondo tempo il Monza parte a spron battuto per cercare il pareggio che trova al 10' con Ardit, aiutato da un autogol del difensore. Ambrosio non incide sul tiro diretto del decimo fallo al minuto 16' e successivamente Cancela riporta avanti per la terza volta i suoi, firmando il 3-2 con un tiro sul primo palo.

Il TeamServiceCar però ha le migliori occasioni e non riesce proprio a superare Català, ma sul tiro diretto del decimo fallo a 58 secondi dalla fine, Nadini finalmente riesce a superarlo.

A 11 secondi dalla fine però un erroraccio del Monza dà la possibilità del contropiede a Muglia, che riesce a concludere a rete dove trova anche Scuccato a deviare ed insaccare per il definitivo 4-3. Bassano così raggiunge a punteggio pieno Lodi, Forte, Follonica e Trissino.

TABELLINO - TEAMSERVICECAR HRC MONZA - UBROKER BASSANO H.1954, 3-4 (1-2, 2-2)

TeamServiceCar MONZA: Campor, Tornè, Lazzarotto, Nadini (C), Tamborindegui - Ardit, Galimberti, Lanaro, Tognacca, Ferronato - All. Colamaria

Ubroker BASSANO: Catala, Scuccato, Ambrosio, Muglia, Cancela (C) - Baggio, Luna, Basso, Geremia, Nicoletti E - All. Crudeli

MARCATORI: 1t: 3'40" Cancela (B), 6'33" Tamborindegui (M), 15'10" Ambrosio (B) - 2t: 10'28" Ardit (M), 19'02" Cancela (B), 24'10" Nadini (tir.dir) (M), 24'48" Scuccato (B)

ESPULSIONI: nessuno

ARBITRI: Alessandro Eccelsi di Novara e Giorgio Fontana di Milano