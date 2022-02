Hockey pista, A femminile: vittoria per Valdagno in casa con Modena (3-1)

Nel massimo campionato femminile di hockey su pista il match clou del fine settimana (quarta giornata) è stato Valdagno-Modena.

Il primo scontro diretto lo vince il Valdagno, per 3-1, con le reti di Santochirico (doppietta) e Tamiozzo. Per prima va in rete Cristina Santochirico. Le emiliane hanno pareggiato dopo 10 minuti con l'argentina Luana Maitè Alvarez Sisterna, ma la velocità delle vicentine è stata fondamentale per il successo. Raddoppia infatti poco dopo Santochirico e prima della chiusura della frazione capitan Elena Tamiozzo mette il sigillo al risultato sul 3-1.

Il secondo tempo termina sul parziale di 0-0: tante le occasioni ma le due estreme difensori hanno svolto un ottimo lavoro. Teresa Parlato per Valdagno e Giorgia Meneghello davanti alla gabbia di Modena impediscono che il risultato cambi fino alla sirena finale.

Valdagno nonostante la presenza in campo di ben 4 giocatrici classe 2007, riesce nell'impresa di vincere con la diretta inseguitrice e si porta in cetta alla classifica con 12 punti. Modena resta seconda ma a soli 6 punti. Seguono Matera e Scandiano a 3 punti e poi Agrate, Vercelli e Forte ancora a zero punti.



TABELLINO - VALDAGNO-MODENA 3-1

VALDAGNO: Parlato, Santochirico, Lorenzato, Tamiozzo, Rossetto, Bertinato, Orsato, Floriani, Rossato.

Allenatore: EddyRandon.

MODENA: Meneghello, De Stefano, Ferronato, Gallotta, Galli, Alvarez Sisterna, Sartori, Teli.

Allenatore: Matteo Farina.



: Chiminazzo di Bassano del Grappa: pt 2’ 53” Santochirico (V), 10’ 15”Alvarez Sisterna (M). St 13’ 49” Santochirico (V), 23’49” Tamiozzo (V).