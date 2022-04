Hockey in linea: poveri Diavoli, le Vipere fanno loro lo sgambetto in gara-1

Mc Control Diavoli Vicenza inizia la serie della semifinale play off con una sconfitta all’overtime per 3-4 nel derby con Asiago e si trova a dover rincorrere nella serie al meglio delle cinque gare e a cercar riscatto subito, dalla prossima sfida sulla pista di Via Cinque, sabato 30 aprile 2022 con inizio alle 20 e 30.?I play off, come si è detto più volte alla vigilia, sono tutta un’altra storia e possono mettere tutto in discussione, anche se i precedenti in campionato, Regular season e Master round, hanno sempre “parlato” biancorosso: ogni partita va giocata in campo, figuriamoci un derby.

E il pronostico è stato invertito in questa gara 1 e la vittoria è andata ai Vipers, bravi a crederci fino in fondo, a sfruttare qualche leggerezza dei padroni di casa, combattivi e determinati fino all’ultimo secondo.

I Diavoli hanno disputato una buona gara, sono rimasti in vantaggio fino a poco meno di un minuto dal termine, ma forse hanno peccato di presunzione, hanno commesso qualche errore di troppo e sono stati puniti subendo prima la rimonta: dal 3-0 al 3-3 e poi nell’overtime la rete della vittoria messa a segno dall’ex Enrico Chelodi, giocatore di grande esperienza.?

Amarezza in casa Diavoli, consapevoli che è stato giocato solo il primo round e che già da sabato sarà ancora un’altra storia, ma anche che in queste gare e contro una squadra come Asiago non bisogna abbassare la guardia.

LA PARTITA

?Decisive alla fine le penalità e i gol degli ex: vincente per i vicentini il primo play off a favore, nell’unica penalità fischiata nel primo tempo, fuori Rodeghiero nei Vipers, con la rete di Sigmund per l’1-0 vicentino; poi nel secondo tempo, dopo che la prima frazione di gioco si è chiusa col doppio vantaggio vicentino grazie alla rete dell’ex Cantele, penalità per i Diavoli, fuori Centofante, prima la rete dei biancorossi con azione micidiale Delfino-Sigmund che porta sul 3-0 i suoi in inferiorità, e poi gol per i Vipers con Schivo che devia in rete il tiro dell’ex Munari per il 3-1.

Il 3-0 e una rete in penalty killing avrebbero tagliato le gambe a molte squadre, ma non agli asiaghesi: i Vipers non mollano, rispondono bene alle incursioni dei Diavoli, non sempre lucidi e precisi sotto porta grazie anche agli interventi di Facchinetti, e vanno sul 3-2, ancora con Schivo, a poco meno di sei minuti dalla fine.

Partita che diventa più tesa e a tratti confusa: i Diavoli cercano di gestire senza correre rischi, i Vipers fanno pressing e insistono. Penalità contemporanea, fuori Cantele e Munari, entrambi degli ex, e a 50 secondi dalla fine, dopo averci provato e aver trovato un pronto Michele Frigo sulla sua strada un altro ex, Matteo Rossetto, segna per il pareggio degli asiaghesi e per la festa sugli spalti sponda Vipers. Ultimi assalti, ma si va all’overtime.?I Vipers sono più aggressivi, ma decisiva ancora una volta una penalità: fuori Sigmund nel Vicenza e a 15 secondi dal rientro dello statunitense è un altro ex ad essere protagonista: Chelodi, di rimbalzo, beffa il golie vicentino e consegna la vittoria ai compagni.

TABELLINO - Mc Control Diavoli Vicenza - Asiago Vipers,3-4 (2-0) ?

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo Michele, Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Baldan, Frigo N., Trevisan, Dal Sasso, Pace.?All. Maran F.

Asiago Vipers: Facchinetti, Stella G., Rossi, Berthod, Panozzo, Frigo Marco, Munari, Schivo, Pertile, Rossetto M., Lievore, Spiller, Chelodi, Rodeghiero, Rossetto A., Basso.?All. Rigoni L.

Arbitri: Ferrini e Rigoni M. ?

RETI? - PT: 6.51 Sigmund (V) pp, 19.44 Cantele (V);? ST: 22.42 Sigmund (V) pk, 24.07 Schivo (A) pp, 34.06 Schivo (A), 39.10 Rossetto M. (A);? OT: 43.51 Chelodi (A) pp.