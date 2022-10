Hockey in line: Vendrame con la tripletta è l'eroe del match tra Vicenza e Milano

E' finita 7-0 la partita di campionato tra Mc Control Diavoli Vicenza e HC Milano Quanta. ?Soddisfazione per la vittoria e un po’ per la rivincita sui rivali di sempre, anche se il cammino è lungo e la vittoria in campionato, importante per la classifica e il morale, è solo un’altra delle tante emozionanti sfide contro i milanesi.?

«E’ stata una bella partita, penso anche da vedere per il pubblico - ha dichiarato a fine gara Tobia Vendrame, uno dei protagonisti a segno con una tripletta -. E’ stata una partita abbastanza fisica e gli arbitri l’hanno gestita abbastanza bene, lasciando correre più il fisico e punendo più le bastonate».

«Alcuni episodi potevano essere interpretati diversamente, ma è andata bene”, ha sottolineato Vendrame.

Ma cos’è cambiato rispetto alla Supercoppa che Vicenza ha perso clamorosamente solo qualche settimana fa?

«Siamo stati più fortunati negli episodi e vuol dire tanto - ha risposto Vendrame -. In Supercoppa abbiamo giocato bene, ma gli episodi ci hanno punito. Stasera prestazione spettacolare di Michele (il portiere Frigo, ndr) che ci ha aiutato molto, perché quando non c’eravamo noi c’era lui. La stagione comunque è ancora lunga e ci saranno tante altre belle battaglie per far divertire il pubblico, come penso stasera».