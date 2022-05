Hockey in line: tonfo dei Diavoli Vicenza in gara-2 di finale scudetto: a Milano i rinoceronti vincono 5-0

Mc Control Diavoli Vicenza perde anche gara 2, a Milano, con un netto 5-0 e si trova nella serie della finale play off sotto di 2-0. I biancorossi non sono riusciti a recuperare energie fisiche e soprattutto mentali, dopo la sconfitta all’overtime in casa sabato scorso, in cui il risultato è stato sicuramente frutto di alcuni episodi a favore degli avversari, e mercoledì 18 maggio in serata hanno subito una sconfitta pesante che deve essere subito dimenticata per giocarsi il tutto per tutto fra le mura di casa.

PRIMO TEMPO: MILANO-VICENZA, 3-0?

Partita e risultato inaspettati, visto il grande equilibrio che c’è sempre stato fra le due formazioni, ma Milano è partito col vantaggio del campo e del risultato in gara 1, mentre i vicentini probabilmente erano un po’ scarichi e consapevoli dell’importanza della gara.?A complicare la situazione il gol di Fiala, dopo poco meno di 4 minuti, bravo a saltare Cantele e infilare in rete, e la traversa di Sigmund, dopo una manciata di secondi, che non concretizza la reazione dei biancorossi. E al settimo, un altro episodio: il tiro di Vendrame passa in mezzo alle gambe di Michele Frigo, il tiro viene rallentato e il disco sembra quasi fermarsi, ma chiude la sua corsa dopo la linea di porta. Vicenza accusa il colpo e non riesce a trovare spazi per pungere, Milano si chiude bene e Mai fa buona guardia. Sommadossi inserisce Ferrari in prima linea e la mossa si rivela vincente: Fiala lo vede in arrivo e tutto solo, passa centrale e Ferrari non perdona.

E’ il 3-0, i Diavoli provano qualche reazione, ma senza troppa convinzione e senza tanta fortuna.?



SECONDO TEMPO: MILANO-VICENZA, 2-0

Nella seconda frazione di gioco allunga dopo un minuto e mezzo Milano con il capitano Banchero e dopo poco più di due minuti ancora in rete Fiala, anche se sull’azione poteva essere fischiata un’ostruzione su Delfino. I Diavoli si trovano anche a giocare 2 contro 4, fuori prima Pace e poi Delfino, che in 3 contro 4 era andato vicino al gol. I vicentini resistono, ma non hanno la lucidità e le forze per recuperare, mentre i padroni di casa si sacrificano e si chiudono bene per salvare lo shoot out del loro portiere Mai.

DIMENTICARE LA SCONFITTA PER IL RISCATTO DI SABATO 21 MAGGIO

Il fischio della sirena sancisce la vittoria per 5-0 del Milano che sabato 21 maggio, la gara inizia alle 21, si giocherà il primo match point al pattinodromo comunale di Viale Ferrarin, la casa dei Diavoli che avranno l’ultima possibilità per rimanere in corsa.

TABELLINO - Milano Quanta - Mc Control Diavoli Vicenza, 5-0 (3-0) ??

MILANO Quanta: Mai, Pignatti, Ferrari, Hodge, Gambin, Ederle, Vendrame, Spimpolo, Fiala, Sica, Belcastro, Banchero, Loncar, Ronco.? All. Sommadossi D.

Mc Control Diavoli VICENZA: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Dell’Uomo, Pace, Baldan, Frigo N., Dal Sasso.? All. Maran F.?

Arbitri: Lega e Slaviero

RETI? - PT: 3.44 Fiala (M), 7.05 Vendrame (M), 10.26 Ferrari (M);? ST: 21.31 Banchero (M), 23.57 Fiala (M).