Hockey in line: tanto azzurro in casa Diavoli Vicenza, pronte per il raduno anche 5 Devils Girls

Sono state pubblicate le convocazioni per il raduno del prossimo weekend in preparazione ai World Skate Games che prenderanno il via a partire dal 24 ottobre in Argentina (Buenos Aires), e dove si sfideranno le nazionali junior, senior femminile e senior maschile, e molti sono i nomi degli atleti tesserati con i Diavoli che vestiranno la maglia azzurra.

BEN 12 CONVOCATI NELLE NAZIONALI JUNIOR E MASCHILE E FEMMINILE

Nel settore giovanile chiamati Riccardo Montolli, Filippo Chiamenti e Lorenzo Campulla, che in questo inizio stagione ha già realizzato 3 gol in serie A con la maglia dei Diavoli, per la squadra femminile Floh Abrati, Linda De Rocco, Silvia Toffano, Giulia Brisiniello e Giovanna Speranza, e per la squadra senior Fabrizio Pace, Davide Dal Sasso, Tobia Vendrame e Francesco Campulla (ci sarebbero stati anche Andrea Delfino e Michele Frigo, ma hanno dovuto rinunciare per impegni di lavoro).

DAVIDE DAL SASSO E' ENTUSIASTA

«Sono entusiasta in vista dei Mondiali perché è sempre un onore rappresentare la propria nazionale e fare parte di questa squadra – ha dichiarato Davide Dal Sasso, attaccante biancorosso. - Adesso iniziamo questo weekend e il prossimo i due raduni di preparazione prima della partenza e saranno molto utili per conoscerci meglio, anche se già ci conosciamo, per creare il gruppo e cercare di lavorare bene fin dal primo giorno per cercare di rientrare nel gruppo di quelli che prenderanno parte a questi mondiali».?

- Che possibilità pensi potrà avere la nazionale azzurra??

«Il primo obiettivo è sicuramente quello di cercare di portare a casa una medaglia, anche se ogni competizione ha la sua storia. La quadra che andrà via dovrà cercare di lavorare, giocare e dare il cento per cento e i risultati arriveranno di conseguenza perché le qualità nella squadra ci sono senza dubbio, quindi ci sono tutti i presupposti per fare un bel mondiale».?

- L’interruzione del campionato può influire negativamente nel cammino delle singole formazioni?

?«Da un lato ci potranno essere delle difficoltà perché è un mese di stop, però se in questo periodo ci si continua ad allenare come di consueto, si potrà risentirne un po’ alla prima o alla seconda partita dalla ripresa, ma non penso sarà un problema in generale».

FABRIZIO PACE EMOZIONATO PER LA CONVOCAZIONE IN AZZURRO

«Ovviamente sono molto contento di essere stato chiamato perché è sempre bello ricevere una convocazione con la nazionale – gli fa eco un altro attaccante biancorosso, Fabrizio Pace. - Ci saranno molti bravi giocatori, tra i più forti, mi aspetto quindi tanta serietà e che andremo a fare il meglio possibile. Non voglio portare iella, ma l’obiettivo è sicuramente quello di portare a casa una medaglia e chi lo sa…magari qualcosa di più. Si inizia questo weekend, non vedo l’ora e soprattutto non vedo l’ora di partire».??

TOBIA VENDRAME E' UN VETERANO IN AZZURRO NONOSTANTE LA GIOVANE ETA'

Per Tobia Vendrame, volto nuovo dei Diavoli, ma grande protagonista fin da subito con la maglia biancorossa, una considerazione personale: «Sarà un mondiale insolito, almeno personalmente. Senza Fabio Forte che ci segue è come se mi mancasse un punto di riferimento, almeno è quello che percepisco io. Per me è una persona molto importante. Credo che tutto il nostro piccolo mondo ne stia risentendo. Fabio può piacere o meno, ma le cose innegabili sono che ha fatto molto per tutti, ed era sempre pronto ad aiutarci».?

- In merito al gruppo convocato??

«Starà a noi fare il possibile per far si che si crei una buona coesione tra tutti i membri della squadra, ma non credo ci siano problemi, dato che in molti ci conosciamo da tanto tempo. Poi ai Mondiali ci saranno molte squadre competitive, credo che se vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo abbassare la testa e lavorare sodo in queste settimane di preparazione. Non sarà facile».

ANCHE I FRATELLI CAMPULLA IN AZZURRO

Fra i nuovi arrivati a Vicenza in questa stagione, anche i fratelli Francesco e Lorenzo Campulla, che si sono inseriti molto bene e sono stati convocati il primo con i senior e il secondo con la nazionale junior: «Andare in Nazionale è sempre un’esperienza unica e farlo con i propri compagni di squadra non può che renderla ancora più piacevole – ha spiegato Francesco. - Secondo me il gruppo ha il potenziale per potersela giocare con tutti e arrivare a contendersi una medaglia, però bisogna dimostrarlo sul campo ad ogni partita».



«Essere convocato per la Nazionale è sempre una grande gioia – ha ammesso anche Lorenzo. – Poter rappresentare tutta l’Italia è un onore e non è una cosa che può stancare. Noi con la nazionale junior abbiamo un bel gruppo, ci conosciamo già da qualche anno, siamo tutti amici dentro e fuori dal campo. A livello tecnico siamo una bella squadra che può puntare in alto e l’obiettivo è proprio di puntare più in alto possibile e toglierci qualche soddisfazione. Le possibilità le abbiamo, sta solo a noi confermarle e fare il meglio che possiamo».??

TRA LE AZZURRE LA VICENTINA FLOH ABRATI DELLE DEVILS GIRLS

E a rappresentare le convocate per la nazionale femminile, Floh Abrati, guida tecnica delle Devil Girls, oltre che del settore giovanile dei Diavoli: «Per me è un piacere ed un onore fare parte delle convocate per la nazionale, non si sa ancora la lista ufficiale però è già un merito stare insieme a un gruppo di ragazze forte sia dentro che fuori dalla pista. Qualunque sia la squadra penso che si possa ottenere un ottimo risultato in Argentina perché c'è un staff che sta lavorando sodo con il poco tempo che ha per arrivare nelle migliori condizioni possibili».